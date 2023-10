'Bayern München houdt z'n adem in: Liverpool denkt na Gravenberch aan nóg een Beiers toptalent'

staat te boek als een van en misschien wel hét grootste talent van Europa. Bayern München zal dan ook nog jaren van hem willen genieten, maar de vraag is of de aanvallende middenvelder dat zelf ook ziet zitten. Musiala is in het bezit van een contract tot medio 2026 en de Duitse recordkampioen wil dat graag openbreken, maar er is interesse van Liverpool. De huidige nummer vier van de Premier League nam afgelopen zomer nog over van Bayern.

Gravenberch maakte in de zomer van 2022 de overstap van Ajax naar Bayern München. De Nederlander koos voor een avontuur in Zuid-Duitsland omdat het plan van Bayern München hem als muziek in de oren klonk, maar op die keuze zal hij met een teleurgesteld gevoel terugkijken. Gravenberch kwam er in het afgelopen seizoen niet tot nauwelijks aan te pas. De middenvelder vroeg de Beierse clubleiding naar verluidt in januari al om hem tijdelijk te laten gaan, maar kreeg een ‘nee’ te horen. Het perspectief voor Gravenberch veranderde in de zomer niet. Hij maakte uiteindelijk op Deadline Day de overstap naar Liverpool.

The Reds telden liefst veertig miljoen euro neer voor de bankzitter van Bayern. Ze lijken dus nog niet klaar met winkelen in Beieren. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Christian Falk van Bild is Liverpool geïnteresseerd in Musiala. De aanvallende middenvelder verruilde in de zomer van 2019 de jeugdopleiding van Chelsea voor die van Bayern en maakt inmiddels al een paar seizoenen onderdeel uit van de Beierse hoofdmacht. Musiala kwam in het afgelopen seizoen in 47 wedstrijden in alle competities tot zestien doelpunten en evenveel assists. In de nieuwe jaargang heeft hij door blessures nog niet écht zijn stempel kunnen drukken op de ploeg van trainer Thomas Tuchel.

Maar op de achtergrond lijkt meer te spelen, want volgens informatie van Falk is de entourage van Musiala momenteel niet in gesprek met Bayern München over een contractverlenging. Opvallend, omdat zijn verbintenis loopt tot ‘slechts’ de zomer van 2026. De laatste contractverlenging van Musiala dateert inmiddels van ruim twee jaar geleden. Hoe serieus de interesse van Liverpool is, zal moeten blijken.