Bert van Marwijk ziet dat PSV en Feyenoord goud in handen hebben: 'Dat kan niet iedere buitenspeler'

Bert van Marwijk is onder de indruk van . De aanvaller maakte afgelopen zomer de overstap van Club Brugge naar PSV en heeft weinig tijd nodig gehad om de Eindhovense harten te veroveren. Lang is erop gebrand zich ook in het Nederlands elftal te laten zien, maar wegens een blessure moet hij de belangrijke EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland aan zich voorbij laten gaan. ‘Spijtig’, vindt Van Marwijk. krijgt eveneens lovende kritieken.

Ronald Koeman heeft in de aanloop naar het thuisduel met Frankrijk van komende vrijdagavond een flinke puzzel te leggen. De bondscoach zag in een eerder stadium onder meer Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Memphis Depay al wegvallen en moest na het afgelopen weekeinde ook een streep zetten door de namen van Mark Flekken, Steven Berghuis, Teun Koopmeiners én Lang. Laatstgenoemde moest zich zondag in de uitwedstrijd van PSV tegen Sparta al in de eerste helft laten vervangen. PSV-trainer Peter Bosz sprak na afloop de verwachting uit dat de aanvaller Oranje niet zou gaan halen en een paar uur later kwam de bevestiging.

Artikel gaat verder onder video

“Voor deze interlands is het wel spijtig dat juist Lang heeft moeten afhaken”, schrijft Van Marwijk in zijn column in De Telegraaf. Lang is de laatste tijd in bloedvorm. Zo maakte hij in de thuiswedstrijd tegen Sevilla in de Champions League nog veel indruk met zijn dribbels, al bleef een doelpunt of assist uit. Van Marwijk is van mening dat Oranje Lang goed had kunnen gebruiken. “Hij is een jongen die dit seizoen het verschil kan maken en uit het niets iets kan creëren. Ik zie hem eigenlijk als de moderne buitenspeler die met een wingback achter zich kan opereren, naar binnen kan trekken maar ook zijn acties kan maken als echte linksbuiten. Eentje die met het rechterbeen passeert en met links kan voorzetten. Dat kan niet iedere buitenspeler.”

Grote problemen voor Oranje en Koeman: deze spelers zijn er allemaal niet bij tegen Frankrijk en Griekenland

Geertruida

Waar Koeman op het middenveld geen beroep kan doen op Frenkie de Jong en in de voorhoede naast Lang en Memphis ook Cody Gakpo moet missen, heeft hij achterin niet heel veel reden tot klagen. De bondscoach besloot in september de boel om te gooien en liet zijn ploeg tóch in een systeem met vijf verdedigers spelen. Dat heeft niet Van Marwijk zijn voorkeur. “Alleen als je over centrale verdedigers beschikt met specifieke kwaliteiten, past het”, aldus de voormalig bondscoach. En die heeft het Nederlands elftal, ziet hij. “Die heeft Koeman in dit Nederlands elftal met Lutsharel Geertruida en Nathan Aké precies, met Virgil van Dijk daar uiteraard tussen. Geertruida en Aké zijn namelijk jongens die ook als back kunnen spelen en dat is exact de vereiste bij een defensie met drie verdedigers.”

Van Marwijk gaat in op de vraag of Aké en Geertruida de ‘moderne verdedigers’ zijn. “In het geval van de Feyenoorder is hij zeker geen traditionele reus in het hart van de defensie. Hij kan hard zijn, is goed in de duels, staat positioneel bijna altijd goed, is sterk aan de bal en kan veel voetballend oplossen. Omdat hij goed positie kiest en door zijn kwaliteiten krijg je met hem makkelijker druk op de bal bij de tegenstander”, is Van Marwijk lovend over de sterkhouder van de regerend kampioen van Nederland.