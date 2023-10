Bosz verklaart basisplaats Ramalho en benoemt belangrijkste les van afstraffing door Arsenal

PSV-trainer Peter Bosz heeft uitgelegd waarom hij in het Champions League-duel met Sevilla begint met André Ramalho op de plaats van Armel Bella-Kotchap in het centrum van de verdediging. Ook ging de trainer in op de lessen die zijn elftal moet trekken uit de zware nederlaag bij Arsenal op de eerste speelronde.

Bella-Kotchap speelde afgelopen weekend nog tegen FC Volendam; in Europa staat Ramalho weer naast Olivier Boscagli in het centrum. "Bella-Kotchap heeft met zijn verstandskies een behoorlijke jas uitgedaan, ook aan de antibiotica gezeten", legt Bosz voor de camera's van RTL7 uit over de Duitse Southampton-huurling. "We hebben tegen Volendam ook kunnen zien dat hij absoluut nog niet fit is om zo'n wedstrijd te kunnen spelen, die moet nog even wat bijtanken", aldus Bosz.

Artikel gaat verder onder video

De trainer toonde zich eveneens verrast door de opstelling van opponent Sevilla. "Er zijn vijf of zes andere jongens die ze vanavond opstellen, maar die vanavond wel spelen", analyseert de oefenmeester de elf waarmee de Europa League-winnaar gaat starten in Eindhoven. Hij doelt onder meer op de routinier Fernando, die op het middenveld mag beginnen. Jan Boskamp is het daarmee eens: "Die had ik nooit verwacht", zegt de analist. "Nee, ik ook niet", beaamt Bosz.

Arsenal

Twee weken geleden ging PSV hard onderuit in het eerste groepsduel. Arsenal was in Londen met 4-0 te sterk. The Gunners maakten meermaals gebruik van de ruimtes die de Eindhovenaren weggaven, maar Bosz vindt niet dat er sprake geweest van een verkeerde tactiek. "We hadden genoeg mensen achter de bal. Als je de goals analyseert hebben we gewoon slecht verdedigd, maar niet omdat we naïef waren."