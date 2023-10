Derksen ineens opvallend mild na keiharde kritiek: 'Staan allemaal wel een keer voor lul'

Johan Derksen en René van der Gijp zijn het niet eens met de golf van kritiek die Almere City-psycholoog Annemieke Zeijerveld deze week over zich heen kreeg. Zeijerveld kwam op NPO Radio 1 met een aantal keiharde uitspraken aan het adres van de technische staf van Ajax, volgens het Vandaag Inside-duo moet haar dat niet zo kwalijk genomen worden.

"Een normale psycholoog heeft een patiënt, die gaat de deur uit en daar zit geen publiciteit aan vast", stelt Derksen. "Maar zij komt als vrij jonge vrouw bij een voetbalclub en plotseling wordt ze geïnterviewd op TV. En gaat ze zichzelf overschatten en vanaf TV Ajax analyseren", omschrijft hij de situatie van de vrouw.

Artikel gaat verder onder video

Van der Gijp haakt in: "Jij vindt ook dat ze zich deze uitglijder moet kunnen permitteren? Dat zou haar toch nooit meer overkomen? Ze heeft toch ook geen mensen beschadigd of beledigd? Ze was even overmoedig." Dat kan Derksen op zijn beurt alleen maar beamen: "Dat hebben we allemaal gehad in de publiciteit, dat je een keer voor lul staat."

Drie dagen geleden was Derksen nog een stuk minder mild over de uitspraken die hij nu als 'uitglijder' bestempelt. "Dan zit daar iemand mensen te ontleden die ze toevallig een keer op televisie ziet. Wie denkt ze wel dat ze is dan?", klonk het maandag nog een stuk harder.