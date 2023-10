Driessen tempert euforie over Reijnders: 'Het is allemaal prima en degelijk, maar...'

kreeg maandagavond voor de tweede keer op rij een basisplaats toebedeeld in het Nederlands elftal en krijgt overwegend lovende kritieken voor zijn spel bij de analisten, zoals Hans Kraay en Pierre van Hooijdonk. Valentijn Driessen kan daarin meegaan, maar tempert eveneens de euforie over de 25-jarige middenvelder van AC Milan.

In de vorige interlandperiode mocht Reijnders in het thuisduel met Griekenland als invaller voor Marten de Roon zijn Oranje-debuut maken van bondscoach Ronald Koeman. Ook tegen Ierland viel hij daarna in; deze keer voor Mats Wieffer. In oktober posteerde Koeman de oud-speler van AZ, mede ingegeven door het afhaken van de geblesseerde Frenkie de Jong, tegen Frankrijk (1-2 verlies) voor het eerst in zijn basiself. Drie dagen later mocht hij tegen Griekenland (0-1 winst) weer aan de aftrap verschijnen.

Artikel gaat verder onder video

In de podcast Kick Off van De Telegraaf stelt presentator Pim Sedee dat Reijnders zichzelf in de voorbije twee interlands 'heeft ontpopt tot basiskracht'. Driessen geeft hem daarin gelijk: "Ja, samen met Hartman, dat is opvallend. Ze deden het alle twee al heel goed tegen Frankrijk en gisteren kon je ze weer als één en twee op het lijstje met uitblinkers zetten." Toch heeft de chef voetbal van de krant een punt van kritiek op Reijnders.

"Het is altijd leuk als een fris gezicht zich op deze manier aandient, maar in de eindfase van aanvallen vind ik dat we wel iets meer van hem mogen verwachten", stelt Driessen. "Het is allemaal prima, het is allemaal degelijk, aan de bal zeker, hij verricht ook zijn arbeid en wil altijd aanspeelbaar zijn", krijgt Reijnders nog wel de complimenten, "maar ik vind dat je als middenvelder ook af en toe de steekbal moet kunnen geven of zelf gevaarlijk voor het doel moet komen." Daarmee bevindt de speler van AC Milan zich echter wel in goed gezelschap: "Die kritiek krijgt Frenkie natuurlijk ook veel, dat hij in de eindfase bij het Nederlands elftal onzichtbaar is, maar dat vond ik van Reijnders ook wel", aldus Driessen.