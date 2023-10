FC Barcelona ontsnapt in Granada, maar gaat ondanks bijzonder doelpunt met een zuur gevoel de interlandperiode in

FC Barcelona heeft zondagavond op bezoek bij Granada voor de derde keer dit seizoen averij opgelopen. De thuisploeg wist van de eerste acht competitieduels slechts één in een overwinning om te zetten, maar hield de regerend landskampioen wel op een 2-2 gelijkspel. FC Barcelona keek halverwege de eerste helft tegen een 2-0 achterstand aan. Lamine Yamal mag zich dankzij zijn aansluitingstreffer de jongste doelpuntenmaker ooit in de Primera División noemen.

De wedstrijd was nog maar zeventien seconden ‘oud’ of de bal lag al in het net. Wie voor aanvang alleen het klassement had gezien en zou horen dat de score zó al vroeg al was geopend, had waarschijnlijk aan een voorsprong voor FC Barcelona gedacht. Granada was immers de nummer negentien van Spanje. Maar het was toch écht de thuisploeg die uit de startblokken schoot. Bryan Martínez was de gevierde man. Zijn treffer na zeventien seconden was voor FC Barcelona het snelste tegendoelpunt deze eeuw. Die eer was tot zondagavond voor Karim Benzema. Hij deed de Catalanen in 2011 ‘pas’ na 21 seconden pijn.

𝟏𝟕 𝐒𝐄𝐂𝐎𝐍𝐃𝐄𝐍!!! 🤯

Barcelona mag aftrappen, maar Bryan Zaragoza helpt Granada luttele seconden later aan de leiding.. ☄️#ZiggoSport #LaLiga #GranadaBarça pic.twitter.com/VvtMo15aw2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 8, 2023 17 - Bryan Zaragoza's goal, after 17 seconds, is the earliest goal Barcelona have conceded in @LaLigaEN in the 21st Century, beating one by Karim Benzema in 2011 after 21 seconds.



Wakening. pic.twitter.com/mR4NYfKyg6 — OptaJose (@OptaJose) October 8, 2023

De vroege achterstand was een volgende klap voor FC Barcelona, dat in de afgelopen weken vooral op persoonlijk vlak de nodige tikken kreeg te verwerken. Na het uitvallen van Frenkie de Jong in de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo op 23 september zag trainer Xavi Hernández ook Raphinha en Robert Lewandowski in de lappenmand verdwijnen. Alsof dat nog niet erg genoeg was voor FC Barcelona, moest Jules Koundé op bezoek bij Granada de strijd al na 44 minuten staken. Diezelfde Koundé had zich een kwartier eerder voor schut laten zetten door Martínez, die na een geweldige individuele actie zijn tweede van de avond maakte: 2-0.

FC Barcelona had in de eerste helft in aanvallend opzicht weinig kunnen uitrichten, maar bracht vlak voor rust de spanning helemaal terug. Oók dat doelpunt ging de geschiedenisboeken in. Het 16-jarige toptalent Lamine Yamal tikte op aangeven van João Félix binnen bij de tweede helft en is daarmee de jongste doelpuntenmaker ooit in de Spaanse competitie. Het doelpunt van Yamal in de blessuretijd van de eerste helft had Barça vleugels moeten geven voor het restant van de wedstrijd, maar de goede vorm ontbrak. Ferran Torres kreeg na ruim een uur de beste kans op de gelijkmaker. De vervanger van Lewandowski slaagde er echter niet in de bal binnen te tikken. Ronald Araújo had ‘m alsnog kunnen maken, maar hij schoot rakelings naast.

Doldwaze slotfase

FC Barcelona leek zich neer te moeten leggen bij de eerste nederlaag van dit seizoen, maar een treffer van Sergi Roberto bezorgde de gasten tóch nog een punt. Roberto tikte binnen op aangeven van Alejandro Baldé. Granada was furieus over de Catalaanse gelijkmaker, maar protesten bij de arbitrale leiding haalden niks uit. Een spectaculaire avond in het Nuevo los Cármenes eindigde zodoende onbeslist. Daar mag FC Barcelona uiteindelijk nog het meest gelukkig mee zijn. Niet alleen omdat het halverwege de eerste helft tegen een 2-0 achterstand aankeek, maar ook omdat Martínez de bal nog tegen de paal schoot. Aan de andere kant leek Félix Barça zelfs nog de volle buit te bezorgen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Het derde puntenverlies van dit seizoen komt voor FC Barcelona wel op een uiterst vervelend moment. Na de interlandperiode wacht de ploeg van Xavi een loodzwaar programma. FC Barcelona speelt in de competitie thuis tegen Athletic Club en aartsrivaal Real Madrid én gaat op bezoek bij Real Sociedad. Tussendoor staat in de Champions League het thuisduel met Shakthar Donetsk op de planning. FC Barcelona vindt zichzelf na negen wedstrijden terug op plaats negen in LaLiga. De achterstand op koploper Real Madrid is drie punten.