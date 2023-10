Feyenoord botst hard met de UEFA: 'Oorlog achter de coulissen'

Feyenoord heeft nul op rekest gekregen van de UEFA voor een geplande sfeeractie. De Rotterdamse club bespreekt vanwege alle onrust de laatste jaren de geplande acties van sfeerteam van De Feijenoorder. Ditmaal kregen ze voor het treffen met SS Lazio in de groepsfase van de Champions League een keiharde ‘nee’ en is het ‘oorlog achter de coulissen’, schrijft 1908.nl.

Volgens de UEFA is de sfeeractie provocerend richting de Italiaanse opponent, omdat het volgens de voetbalbond een reactie is op de opmerking die door Maurizio Sarri werd gemaakt over Feyenoord. “Daarom is deze actie ongeschikt voor een sportevenement”, schreef de UEFA richting Feyenoord over de plannen voor het affiche in de Champions League.

Vermoedelijk gaat het om de woorden van Sarri na de vorige wedstrijd tussen Feyenoord en SS Lazio, toen de oefenmeester een katheter naar zijn hoofd kreeg én er allerlei bekers bier richting de Italianen gingen. De woedende Sarri noemde De Kuip vervolgens een ‘bolgia’, wat vrij vertaald een psychiatrisch ziekenhuis is.

Mogelijk dat de sfeeractie gericht was op die opmerking en gaat de UEFA er om die reden voorliggen. Feyenoord heeft zich echter volop verzet tegen de opmerking dat het aanstootgevend zou zijn, maar dat heeft bij de UEFA geen succes opgeleverd. Volgens 1908.nl gaat het om een sfeeractie zoals Never Stop Dreaming of Hannibal Lecter, zoals in voorgaande seizoenen is gebeurd en gaat het zeker niet om een reactie op de woorden van Sarri.

“Momenteel is de frustratie nog te groot om tot een reactie te komen. Het sfeerteam geeft aan ernstig teleurgesteld te zijn en bevestigt dat de sfeeractie is afgekeurd op grond van bedenkelijke redenen, waarin het zich in het geheel niet kan vinden. Het sfeerteam houdt al jaren rekening met de regels van de UEFA en probeert op een ludieke manier binnen de lijntjes van de regelgeving te kleuren”, schrijft het medium over de onvrede tussen Feyenoord en de UEFA.