Feyenoord-supporters komen aan in Madrid en 'geven de stad een make-over'

De eerste supporters van Feyenoord zijn al aangekomen in Madrid voor de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid van woensdag. Ze lijken zich wel te vermaken, want een muur is met graffiti bewerkt door de meegereisde fans.

“De eerste Feyenoord-fans zijn aangekomen in Madrid en hebben de stad gelijk een kleine make-over gegeven!”, schrijft het account Voetbal Ultras bij een foto van de bewerkte muur, waarop de naam Feyenoord is geschreven.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord hoopt op bezoek bij Atlético Madrid op een stunt, nadat de Rotterdammers de openingswedstrijd al met 2-0 van Celtic wonnen. Atlético speelde met 1-1 gelijk op bezoek bij Lazio. Het duel tussen de ploegen van Diego Simeone en Arne Slot begint woensdagavond om 18.45 uur in Estadio Metropolitano.

Feyenoord speelt voor het eerst sinds 1965 een Europese uitwedstrijd in Madrid. Toen was Real Madrid met 5-0 te sterk in een kwalificatieronde voor de Europacup I. In 2002 speelde Feyenoord tegen Real Madrid om de Europese Super Cup, maar die wedstrijd werd in Monaco afgewerkt.