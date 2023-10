Frank de Boer 'niet happig' op terugkeer bij Ajax: 'Maar als Louis van Gaal belt...'

Ronald de Boer acht de kans klein dat zijn broer Frank met een functie terugkeert bij Ajax. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal wordt her en der weleens genoemd als kandidaat om de Amsterdammers uit de brand te helpen, maar volgens Ronald de Boer is hij daar niet zo happig meer op.

De Boer heeft een succesvol verleden als coach én speler binnen Ajax, kent de club goed en heeft nog veel connecties in Amsterdam. Hoewel hij buiten Ajax maar weinig successen heeft gehad, zou Frank de Boer volgens sommige Ajax-fans wel degelijk gebruikt kunnen worden om uit de huidige sportieve malaise te komen. “Als Louis van Gaal belt, kan dat wel wat losmaken. Maar op dit moment is Frank niet zo happig”, vertelt Ronald bij de Pak Schaal podcast van Voetbal International. Van Gaal was een van de coaches onder wie De Boer doorbrak en met wie hij nog altijd een uitstekende relatie heeft.

Eerder werd De Boer ook al gebeld, maar toen besloot hij uiteindelijk om niet in te stappen. “Hij werd ’s nachts zwetend wakker in de wetenschap dat hij die slangenkuil weer in zou moeten”, aldus Ronald de Boer, die met een knipoog vervolgt. “Frank heeft een haartransplantatie laten doen. Dan wil hij natuurlijk niet dat die haren weer uitvallen door de stress.”

De laatste keer dat Ajax de voormalig hoofdcoach benaderde, was het voor een rol als assistent-coach van Alfred Schreuder. Even later werd er gebeld of hij als interim het seizoen af wilde maken na het ontslag van Schreuder. “Daar hebben we over gesproken, maar ze wilden nog een tweede gesprek. Ik dacht: hallo, jullie weten toch wel wat jullie aan mij hebben. Ik zag het aanvankelijk wel zitten om het seizoen af te maken. Maar die ochtend werd ik alweer om vijf uur wakker. Toen dacht ik: dit moet ik niet willen. Ik heb toen Edwin van der Sar meteen gebeld en bedankt", vertelde De Boer destijds.