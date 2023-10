Franse media: 'Lens had het heel lastig door ontembare PSV'er'

PSV en RC Lens moesten dinsdagavond genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel, waardoor er nog altijd niets beslist is in Groep B van de Champions League. In Frankrijk is de pers het eens: PSV was technisch de betere ploeg in Stade Bollaert-Delelis.

“Dit was niet het resultaat waar Bollaert op hoopte, maar Lens houdt een serieuze kans op de volgende ronde. De spelers van Lens hadden het lang heel lastig met de mannen van Peter Bosz, geleid door een ontembare Hirving Lozano die de paal trof”, begint Le Figaro. “De Nederlandse club toonde zich technisch superieur en beloonde zich met een stijlvolle goal van Johan Bakayoko. Maar Lens vocht terug, zoals ze ook tegen Sevilla en Arsenal deden”, gaat het medium verder.

Ook L’Équipe zag een sterker PSV, dat Lens vanaf minuut één onder druk zette. “Na de gelijkmaker werd Lens dynamischer, agressiever, sterker. Maar de rood-gele bracht de koploper van de Eredivisie niet aan het wankelen”, besloot de Franse krant. “Die openingsgoal was verdiend, zeker met het schot op de paal van Hirving Lozano in het achterhoofd. Lens stelde teleur, maar blijft ongeslagen. Over twee weken is de kans op revanche in Eindhoven”, schrijft RMC Sport.

Nord Littoral, een lokale krant, vond juist dat Lens beter voor de dag kwam dan PSV. “In de eerste helft domineerde Lens, maar vond het geen opening. En in Europa wordt dat bestraft: domineren zonder te scoren. De Nederlanders begonnen sterker aan de tweede helft, Bakayoko scoorde.” De wedstrijd eindigde door een doelpunt van Eley Wahi in een 1-1 einduitslag.