Geschorste Juventus-speler Fagioli komt met schokkende verklaring: 'Ze dreigden mijn benen te breken'

Juventus-middenvelder Nicoló Fagioli (22), die voor zeven maanden geschorst is vanwege zijn aandeel in het gokschandaal in Italië, heeft een aantal schokkende onthullingen gedaan in zijn verhoor met de aanklager van de Italiaanse voetbalbond. Zo werd hij ernstig bedreigd door de eigenaren van illegale goksites en zat hij op een bepaald moment zo diep in de schulden dat hij geld moest lenen van zijn teamgenoten.

In augustus bracht de Italiaanse roddeljournalist Fabrizio Corona als eerste naar buiten dat Fagioli illegaal zou gokken, daarop gaf de oud-speler van Cremonese zichzelf aan bij de politie. Die onderzocht onder meer zijn telefoon, waarna het balletje in oktober veel verder ging rollen. Zo werden internationals Sandro Tonali en Nicoló Zaniolo vorige week verhoord op het trainingskamp van de nationale ploeg, waarna de voetbalbond besloot het tweetal nog voor de interlands met Malta en Engeland terug te sturen naar hun respectievelijke werkgevers, Newcastle United en Aston Villa.

Fagioli is dus inmiddels bestraft met een schorsing van zeven maanden. Meerdere Italiaanse media, waaronder La Gazzetta dello Sport, hebben de transcripties van zijn verhoor in handen en publiceren daar enkele schokkende details uit. De middenvelder onthult dat Tonali, met wie hij samenspeelde bij Jong Italië, hem op de illegale goksites gewezen heeft. "In september 2022 had ik inmiddels een schuld van 250 duizend euro en begonnen de eigenaren van de illegale platforms me onder druk te zetten", wordt Fagioli geciteerd. "Ze zeiden dat ze mijn benen zouden breken, ik had zoveel schuld dat zelfs als ik won, ik niets zou ontvangen." Omdat het daarna van kwaad tot erger ging werd de schuld in korte tijd meer dan vertienvoudigd en liep deze op tot 2,7 miljoen euro.

Om zijn schuldeisers af te betalen leende Fagioli geld van meerdere teamgenoten; hij noemt Federico Gatti en Radu Dragusin (inmiddels speler van Genoa) bij naam. Daarnaast betaalde hij schulden soms af met luxe horloges, die hij in Milaan kocht. De schulden begonnen steeds zwaarder op hem te drukken: "Het dieptepunt was tussen maart en april 2023, toen ik zo bang was dat ik een fout maakte tijdens de wedstrijd Sassuolo - Juventus en gewisseld werd. Zodra ik op de bank zat begon ik te huilen en na te denken over mijn schulden en mijn gokprobleem", stelt Fagioli. Uiteindelijk wedde Fagioli op alle sportwedstrijden die hij zag, waaronder voetbalwedstrijden op alle Italiaanse profniveaus. Toch hield hij zichzelf aan één regel; hij bezweert dat hij nooit inzette op wedstrijden van Juventus of Cremonese, de clubs die hij zelf dient en diende. Inmiddels wordt hij behandeld voor zijn gokprobleem.