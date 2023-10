Giménez gaat na glansrol bij Feyenoord de strijd aan met spelers van Arsenal, FC Porto én RB Leipzig

Er gaat dit seizoen geen wedstrijd voorbij zonder dat één van of de absolute uitblinker is bij Feyenoord. De Mexicaan was in de Eredivisie al dertien keer trefzeker en trok die vorm woensdagavond vrijwel moeiteloos door in de Champions League-wedstrijd tegen Lazio (3-1). Met twee doelpunten had hij een behoorlijk aandeel in de belangrijke overwinning van zijn ploeg. Dat kan hem zomaar de titel Speler van de Week in het miljardenbal opleveren.

Woensdagavond was het dan eindelijk zover. Het moment waarop Giménez zó lang had gewacht. Feyenoord kroonde zich in het afgelopen seizoen voor het eerst sinds 2017 tot kampioen van Nederland en veroverde daarmee ook een startbewijs voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Maar door een rode kaart in de return tegen AS Roma in de kwartfinale van de Europa League vorig seizoen, moest Giménez de eerste twee groepsduels in het miljardenbal aan zich voorbij laten gaan.

De Mexicaan draaide in de tussentijd in de Eredivisie op volle toeren, maar wilde zich uiteraard dolgraag laten zien op het hoogste niveau. Dat is hem in zijn eerste Champions League-wedstrijd meteen gelukt. Giménez opende woensdagavond tegen Lazio in de eerste helft de score en prikte na de rust zijn tweede binnen. Met twee doelpunten had hij dus een heel belangrijk aandeel in de tweede Rotterdamse Champions League-zege van dit seizoen. Het optreden van Giménez is uiteraard niet onopgemerkt gebleven. Hij is door de UEFA genomineerd voor de verkiezing Speler van de Week in het miljardenbal.

De concurrentie is echter niet gering. Naast Giménez maken ook Evanilson (FC Porto), Gabriel Jesus (Arsenal) en David Raum (RB Leipzig) kans. Evanilson lijkt de grootste kanshebber. De aanvaller produceerde woensdagavond een hattrick in de uitwedstrijd tegen FC Porto (1-4). Zijn treffers vielen allemaal in de tweede helft. Jesus bezorgde Arsenal een dag eerder met een schitterende assist én goal hoogstpersoonlijk de overwinning in Sevilla (1-2) én de koppositie in de groep. Raum had met een assist en doelpunt een cruciaal aandeel in de zege van RB Leipzig op Rode Ster (3-1).

Stemmen op Giménez - of Evanilson, Jesus óf Raum - kan via de site van de UEFA.