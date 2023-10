Griekenland - Nederland op tv bekijken: hoe laat en op welke zender?

Het Nederlands elftal speelt maandagavond de zesde wedstrijd in de EK-kwalificatiereeks. In Athene neemt Oranje het op tegen Griekenland, de laatst overgebleven concurrent in de strijd om de tweede plaats in Groep B. De wedstrijd is op tv te bekijken, maar hoe laat en op welke zender?

Griekenland - Nederland op tv

De wedstrijd tussen Griekenland en Oranje is te zien op NPO 1. De voorbeschouwing begint om 20.25 uur en de aftrap vindt plaats om 20.45 uur. Op de website van de NOS en de app begint de voorbeschouwing al om 20.00 uur. Online is de wedstrijd via een (gratis) livestream van de NOS. Het EK-kwalificatieduel is ook te volgen via het live wedstrijdverslag van FCUpdate.

Stand van zaken in Groep B

Artikel gaat verder onder video

Het Nederlands elftal bezet voorafgaand aan de wedstrijd tegen Griekenland de derde plaats in Groep B. In vijf wedstrijden veroverde de ploeg van Koeman negen punten. Frankrijk staat met achttien punten uit zes wedstrijden bovenaan en heeft zich reeds gekwalificeerd voor het EK. Griekenland bezet met twaalf punten uit vier duels de tweede plaats. Ierland (drie punten uit zes wedstrijden) en Gibraltar (nul punten uit vijf wedstrijden) zijn al uitgeschakeld.

Stand Groep B

1. Frankrijk: 18 punten uit 6 wedstrijden (+12)

2. Griekenland: 12 punten uit 6 wedstrijden (+7)

3. Nederland: 9 punten uit 5 wedstrijden (+2)

4. Ierland: 3 punten uit 6 wedstrijden (-4)

5. Gibraltar: 0 punten uit 5 wedstrijden (-17)

Belangen van Griekenland - Nederland

De ontmoeting tussen Griekenland en Nederland is zeer belangrijk in de strijd om het laatste EK-ticket dat in Groep B kan worden veroverd. De Grieken hebben een voorsprong van drie punten, maar speelden wel één wedstrijd meer. Daarnaast is het onderlinge resultaat, dat de doorslag geeft bij een gelijk aantal punten, op dit moment in het voordeel van Oranje. In september won Nederland met 3-0 van Griekenland.

Oranje zet bij een zege in Griekenland een enorme stap richting het EK. Bij een gelijkspel houdt het Nederlands elftal alles in eigen hand. Als er wordt verloren in Athene, dan moet Koeman zich serieuze zorgen maken. Mocht Oranje op de derde plaats eindigen in de EK-kwalificatie, dan kan via de play-offs van de Nations League alsnog een ticket voor de eindronde worden verdiend.