Griekse man draait door en maakt ruzie met 'alles en iedereen' van Oranje

Chaos in de mixed zone in de OPAP Arena in Athene, na de wedstrijd tussen Griekenland en Nederland. Journalist Pascal Kamperman had vanuit de mixed zone een videoverbinding met ESPN en vertelde dat een vertegenwoordiger van Griekenland ruzie heeft gemaakt ‘met alles en iedereen bij de KNVB’.

Kamperman kwam in beeld toen hij probeerde Brian Brobbey een vraag te stellen, maar de spits liep door. “Het is een gekkenhuis hier. Brian Brobbey loopt voorbij, maar die wil niet meer. Die volgt het spoor van één Griekse man hier, die volledig aan het doordraaien is. Die heeft het voor elkaar gekregen om in een half uur tijd volledige paniek in deze mixed zone te veroorzaken. Hij heeft ruzie gemaakt met alles en iedereen bij de KNVB”, zei Kamperman.

“Monique Kessels, degene bij de KNVB die alles regelt voor de pers en geen vlieg kwaad doet, werd bijna met politie en security uit deze mixed zone verwijderd, omdat deze meneer dat nodig vond en vond dat zij hier niet mag staan. Hij staat daar zelf verderop nog wel volledig uit z’n slof te schieten. Het is op z’n Grieks, zullen we maar zeggen”, lachte de journalist.

“De chaos hier is groter dan in de wedstrijd. Het is een redelijk gênante vertoning als je ziet hoe mensen van de KNVB hier behandeld worden, hoe wij hier behandeld worden, hoe collega’s behandeld worden – die zijn ook weggestuurd en met harde hand verwijderd. Dit gaat helemaal nergens over.”