Gullit weet aan welke internationale topspeler Xavi Simons zich moet spiegelen

Ruud Gullit vindt dat niet genoeg laat zien in het shirt van het Nederlands elftal. De 66-voudig international van Oranje vraagt zich af of Simons wel begrijpt wat er van hem wordt gevraagd als aanvallende middenvelder. Maandagavond speelde Simons 61 minuten mee tegen Griekenland.

In de uitzending van Rondo raadt Gullit de jongeling van RB Leipzig aan om een voorbeeld te nemen aan Antoine Griezmann, die vrijdag met Frankrijk te sterk was voor Nederland. Hij vindt Simons ‘nog steeds niet goed genoeg’. “Ik erken zijn talent wel. Maar wat is nou de taak van de nummer 10? Daarvoor moet hij naar Griezmann gaan kijken. Die heeft precies hetzelfde postuur, heeft natuurlijk wel veel meer ervaring. Griezmann was tegen Nederland voortdurend aan het wijzen, aan het lopen, aan het scannen, weet waar hij wil staan, hij dirigeert. Dat is wat je als 10 moet doen. Je moet aanwezig zijn, weten wat er gaat gebeuren en aanspeelbaar blijven. Je moet een soort verbindingsman zijn.”

Artikel gaat verder onder video

“Misschien komt het omdat het elftal nog niet zo goed is en Simons niet weet waar hij moet lopen”, speculeert Gullit. “Maar bij het Nederlands elftal vervult hij nog niet de rol van een nummer 10. Ik zie Griezmann als een voorbeeld voor hem. Soms kijk ik naar Simons en denk ik: weet je wel wat je moet doen op die plek? Wat is je taak als 10? Ik twijfel af en toe: hij zit steeds te janken, gezichten te trekken, het gaat niet… Op een gegeven moment moet hij voor zichzelf weten wat zijn taak is. Ik weet niet of hij dat nu weet. Ik zeg niet dat hij slecht is, maar ik Griezmann is een voorbeeld van wat het zou kunnen zijn.”

“Spelen als nummer 10 is niet makkelijk. Je moet constant tussen de linies lopen. Ik vond het zelf lekkerder om als spits te spelen en dan terug naar de nummer 10-positie te komen, dan echt op 10 te hangen. Dan zit je er echt tussenin”, concludeert Gullit. Volgens Khalid Boulahrouz is het een kwestie van tijd voordat Simons in zijn element komt. “Hij moet gaan groeien op die positie en een speler worden die zijn elftal beter laat spelen, vooral op de helft van de tegenstander. Nu is hij nog in een fase waarin hij nog veel met zichzelf bezig is, hij is soms individualistisch. Geef hem drie à vier jaar. Deze jongen heeft zoveel potentie. Hij heeft snelheid, een actie, durft te dribbelen, dit wordt een ouderwetse nummer 10 die als tweede spits eroverheen kan komen.”