'Ik denk dat de terugval van Ajax ook van invloed is op de mindere prestaties van Oranje'

Het Nederlands elftal kan zichzelf maandagavond flink in de nesten werken als het verliest in Griekenland. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman heeft rechtstreekse plaatsing voor het EK van volgend jaar in Duitsland dan niet langer in eigen hand. Het zou niet voor het eerst deze eeuw zijn dat deelname aan eindtoernooi aan een zijden draadje komt te hangen. Dat Oranje er momenteel niet al te best voorstaat, heeft volgens de voormalig Ajax- én Feyenoord-speler Angelos Charisteas onder meer te maken met de crisis in Amsterdam.

Het is bijna een jaar geleden dat Louis van Gaal zijn selectie voor het WK in Qatar bekendmaakte. De toenmalig bondscoach baarde opzien door liefst zeven Ajacieden te selecteren voor het eindtoernooi in Qatar. Van Gaal had in zijn selectie plaats voor Remko Pasveer, Jurriën Timber, Daley Blind, Davy Klaassen, Kenneth Taylor, Steven Berghuis én Steven Bergwijn. Het hadden er nóg meer kunnen zijn, ware het niet dat Van Gaal Devyne Rensch en Brian Brobbey - die wel waren opgenomen in de voorlopige selectie - uiteindelijk niet meegingen naar Qatar.

Hoe anders is de situatie bijna een jaar later. Ajax draaide in de weken voorafgaand aan de start van het WK in Qatar al erg stroef en dat is vandaag de dag niet anders. De Amsterdammers haalden slechts vijf punten uit de eerste zes competitieduels en staan daarmee op de zestiende plaats in de Eredivisie. Koeman verwelkomde een week geleden in Zeist met Bergwijn en Brobbey ‘slechts’ twee Ajacieden. De Amsterdammers waren normaal gesproken door drie spelers vertegenwoordigd, maar Berghuis meldde zich geblesseerd af bij de bondscoach. Daardoor zijn niet Ajax en Feyenoord, maar alleen de Rotterdammers hofleverancier (Quilindschy Hartman, Lutsharel Geertruida en Mats Wieffer).

Charisteas, die Griekenland in 2004 naar EK-winst kopte en in de zomer van 2006 Ajax verruilde voor Feyenoord, volgt zijn oude werkgevers nog altijd op de voet. “Ik heb mooie jaren gehad bij Feyenoord en Ajax. Vooral in Amsterdam heb ik nog veel vrienden”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. “Ik heb er ook nog even een restaurant gehad en kom er nog regelmatig. Nederland is toch een beetje mijn tweede thuis. Ik volg de uitslagen van Feyenoord en Ajax nog op de voet. Zo knap als Feyenoord het momenteel doet, zo slecht is het Ajax vergaan de afgelopen jaren na het vertrek van Marc Overmars en Edwin van der Sar.”

De Griek vindt het ‘heel gek’ om Ajax onder in de Eredivisie te zien. “Ik denk dat de terugval van Ajax ook van invloed is op de mindere prestaties van Oranje, want Ajax is altijd een belangrijke leverancier geweest voor het Nederlands elftal”, zegt Charisteas. Afgelopen vrijdag verschenen twee Feyenoord-spelers aan de aftrap bij Oranje in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk: Geertruida en Hartman. Laatstgenoemde bekroonde een ijzersterk debuut met een treffer, op aangeven van Ajacied Bergwijn.