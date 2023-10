Interview Quilindschy Hartman verstoord: ‘Feyenoord-supporters, geen zorgen’

verscheen maandagavond voor de camera’s van ESPN na de belangrijke zege op Griekenland. De verdediger van Feyenoord begon met het geven van tekst en uitleg over de wedstrijd, maar werd later onderbroken door schermutselingen vanuit de mixed zone.

Vlak hiervoor meldde ESPN-verslaggever Pascal Kamperman al dat het chaotisch was in de mixed zone van de OPAP Arena. Een Griekse man zou daar zijn doorgedraaid en ‘met alles en iedereen bij de KNVB’ ruzie hebben gemaakt. De desbetreffende persoon leek ook tijdens het interview van Hartman niet afgekoeld te zijn, want er klonken enkele harde geluiden op de achtergrond.

“Het is veilig hier hoor. Feyenoord-supporters, geen zorgen”, reageert Hartman lachend nadat hij de onrustige situatie vanaf een afstandje bekijkt. De linkerverdediger ging vervolgens verder met zijn uitleg over de wedstrijd. “Ze zakten behoorlijk ver in met hun 5-4-1 systeem. We hadden in het begin wel wat moeite om iets te creëren”, zegt hij.

Hartman maakte vrijdagavond zijn debuut voor het Nederlands elftal tegen Frankrijk. Tegen Griekenland speelde de Feyenoorder zijn tweede interland, en vulde dat opnieuw prima in. De jongeling hoopt er volgende interlandperiode wederom bij te zijn. “Straks op het EK ben je erbij”, stelt Kamperman. “Ik hoop het, als ik zo doorga ben ik er denk ik wel bij”, reageert Hartman lachend.