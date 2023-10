Jack van Gelder heeft medelijden met één speler van Ajax tegen AEK Athene

Ajax staat halverwege op voorsprong op bezoek bij AEK Athene (0-1) dankzij een benutte strafschop van Steven Bergwijn. Onder anderen Carlos Forbs, Brian Brobbey en Jorrel Hato maken een aardige indruk in Griekenland namens de Amsterdammers. Ook aanvoerder Steven Bergwijn krijgt complimenten van de eigen fans, vooral met zijn acties in de as van het veld is hij gevaarlijk. De fans van de Amsterdammers zien één grote dissonant: . Jack van Gelder heeft zelfs medelijden met de Kroaat, zo blijkt uit een rondgang op X.

Voor de wedstrijd sprak trainer Maurice Steijn zich nog uit over de prestaties van Sutalo, met wie hij een gesprek voerde om het te hebben over zijn recente prestaties. Het advies van de coach van Ajax was om de bal te onderscheppen en vervolgens eerst aan medespelers te geven en moeilijke dribbels achterwege te laten, omdat hij niet in de beste vorm verkeert.

Steijn benadrukte ook dat er bij Ajax nog veel vertrouwen is in Sutalo. "We hebben hem heel vaak gezien, ook in de nationale ploeg. Als je daar fier overeind blijft, ook tegen een ploeg als Spanje, heb je ontegenzeggelijk kwaliteiten. Je kijkt ook naar de persoonlijkheid", vertelde de coach bij ESPN. "Cat schept hoge verwachtingen. Misschien passen die verwachtingen wel niet bij zijn persoonlijkheid. We hebben tegen hem gezegd: begin bij de basis. Man uitschakelen, bal inleveren…”

Ik heb medelijden met Sutalo. — Jack van Gelder (@jackvangelder) October 5, 2023

Bergwijn met een actie vanuit de as. Gewoon een betere speler daar. — Cavinsky (@cavinsky) October 5, 2023

Het sprookje dat #Sutalo alsnog slaagt bij Ajax is net zo onwaarschijnlijk als een toespraak van onze koning waarbij hij zich minder dan 5x verspreekt. Tjeminee wat is deze man tenenkrommend onzeker en besluiteloos aan de bal #aekaja — Jiry Funke (@JiryFunke) October 5, 2023

Had gehoopt dat Sutalo ietssss beter aan de bal was, zeg. — Cavinsky (@cavinsky) October 5, 2023

Die Forbs pakt mij man. Is een guy dat 😂 leuk spelertje — 45 (@TopWriter45) October 5, 2023