Johan Derksen veegt vloer aan met Oranje-sterkhouder: 'Krachteloos piepeltje, waait met alle winden mee'

Johan Derksen heeft donderdagavond stevige kritiek geuit op Oranje-aanvoerder . De verdediger van Liverpool kondigde donderdag aan dat hij een dag later in het EK-kwalificatieduel met Frankrijk niet de OneLove-aanvoerdersband, maar de uitvoering met 'Respect' erop zal dragen.

Nog geen jaar geleden was Van Dijk nog vastbesloten om de OneLove-band te dragen op het WK in Qatar, maar toen de FIFA aankondigde dat te gaan bestraffen met een gele kaart werd daar wijselijk vanaf gezien. Derksen weet wel waarom Van Dijk de band nu niet meer wil dragen: "Die voetballers hebben maar één ding tegenwoordig. Die hopen als ze een jaartje verder zijn dat ze naar een club in Saudi-Arabië kunnen, dus die kijken wel uit met kritische berichten over dat land."

Dat de KNVB - tot verontwaardiging van onder meer de John Blankenstein Foundation en Arjen Lubach - besloot de OneLove-band niet meer verplicht te stellen kan echter wél op goedkeuring rekenen van Derksen. Vorig seizoen ontstond juist ophef omdat twee aanvoeders (Orkun Kökçü en Redouan El Yaakoubi) in de Eredivisie de band niet wensten te dragen. "Ik kan wel begrijpen dat bepaalde spelers vanuit hun geloof die band niet willen dragen, dat moeten wij in Nederland respecteren", zegt René van der Gijp. Derksen is het daar 'helemaal mee eens': "Je moet zoiets nooit door iemands strot duwen."

Valentijn Driessen haalt nog wel even terug hoe Van Dijk zich driekwart jaar geleden nog samen met KNVB-directeur betaald voetbal Marianne Van Leeuwen vierkant achter de OneLove-campagne schaarde. Derksen verbaast de draai die daarin gemaakt is echter niets: "Van Dijk is een krachteloos piepeltje man, die waait met alle winden mee om maar zelf te overleven."