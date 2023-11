Johan Derksen ziet maar één oplossing voor 'teringzooi' bij Ajax: 'Laat ze in godsnaam...'

Volgens Johan Derksen moet Ajax zo snel mogelijk afscheid nemen van 'al die buitenstaanders' die momenteel aan de touwtjes trekken in de Johan Cruijff ArenA, en er onder leiding van 'die publiciteitsgeile' Pier Eringa 'een teringzooi' van hebben gemaakt. Derksen stipt aan dat er in 'de Ajacieden-club' voldoende 'goede mensen' zitten die de club naar rustiger vaarwater kunnen leiden.

In de uitzending van Vandaag Inside wordt dieper ingegaan op de problemen die Ajax niet alleen op sportief, maar zeker ook bestuurlijk vlak doormaakt. Wilfred Genee wijst naar de in mei opgestapte algemeen directeur Edwin van der Sar: "Die heeft ook een belangrijke rol gespeeld, die heeft alle beslissingen genomen en Alex Kroes tegengehouden." Maar Derksen vindt niet dat de oud-keeper alles kan worden verweten: "Die was aan het eind van zijn latijn."

Artikel gaat verder onder video

"Weet je wat Ajax hiervan moet leren?", vervolgt Derksen. "Er zitten twee dames en allerlei hotemetoten die best verstand van zaken zullen hebben op bepaalde vlakken in de Raad van Commissarissen", waarmee hij doelt op Georgette Schlick, Annette Mosman en Cees van Oevelen. Daarnaast wordt ook 'zo'n gozer van het IOC' (Maurits Hendriks, red.) aangestipt. "Maar laat in godsnaam Ajax leiden door Ajacieden. In die club zitten écht goede mensen die die club kunnen leiden, zo is het vroeger ook altijd gegaan. Maar al die buitenstaanders hebben er onder leiding van die publiciteitsgeile Eringa een grote teringzooi van gemaakt", aldus Derksen.



Ajax stelde maandag John van 't Schip aan als de vervanger van de vorige week vertrokken hoofdtrainer Maurice Steijn. Derksen denkt niet dat Van 't Schip na het lopende seizoen nog steeds voor de groep zal staan, al werd die mogelijkheid her en der wel opengehouden: "Hij is een passant hè? Ik gun het Johnny van harte, dit is voor hem een ideale afleiding in deze dagen", doelt hij op de trieste privé-omstandigheden waarmee Van 't Schip de laatste tijd geconfronteerd werd. Sportief zal het onder de oud-middenvelder wel beter gaan, verwacht Derksen overigens: "Hij moet nu tegen een serie clubs uit het rechterrijtje, dus ze zullen best wel een keer gelijkspelen en een keer winnen." Of de doelstelling van Van 't Schip - vijfde worden en daarmee Europa ingaan - echter haalbaar is, betwijfelt Derksen: "Dat moet ik nog zien."