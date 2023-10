Lazio-trainer Maurizio Sarri: 'Hoop dat de Feyenoord-fans dit keer geen urine gooien'

Maurizio Sarri baalt ervan dat zijn ploeg woensdagavond niet gesteund kan worden door de supporters. De fans van Lazio zijn namelijk niet welkom in De Kuip voor het Champions League-duel met Feyenoord. De temperamentvolle Italiaanse oefenmeester vindt het onnodig om collectief te straffen.

Feyenoord-supporters mogen op hun beurt ook niet naar Rome afreizen voor het uitduel op 7 november. Dit omdat een gedeelte van de Rotterdamse aanhang zich een jaar geleden op wanordelijke wijze had gedragen in de Italiaanse hoofdstad. Er werden tal van vernielingen aangebracht voorafgaand aan de Europa League-wedstrijden tegen AS Roma in 2015 en 2023.

“Waar betalen we de politie voor als ze niet hoeven te werken? Iedereen neemt zijn eigen verantwoordelijkheid, wie een fout maakt, betaalt met vijf jaar gevangenisstraf. Maar je kunt een gezin niet verbieden bij een uitwedstrijd te zijn”, sprak Lazio-trainer Sarri op de persconferentie. Desondanks zal het uitvak in De Kuip niet gevuld zijn met Italiaanse fans.

Sarri bracht vorig seizoen ook een bezoek aan De Kuip als trainer van Lazio. Na afloop van dat duel, toen de Italiaanse club was uitgeschakeld voor het Europese toernooi, noemde Sarri het Feyenoord-stadion ‘een gesticht’. Dit omdat een deel van de aanhang de Lazio-bank had bekogeld met bekers bier en zelf een katheter met urine. Om deze actie goed te maken wilden de Feyenoord-fans een spandoek maken, maar dat keurde de UEFA niet goed. “Liever een spandoek dan dat ze urine over me heen gooiden”, sprak Sarri daarover.