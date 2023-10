Maarten Wijffels ziet dilemma bij Oranje voor Ronald Koeman: 'Dát zei hij niet toevallig'

Bondscoach Ronald Koeman zou er in het kwalificatieduel met Frankrijk weleens verstandig aan kunnen doen om enkele spelers te sparen voor de 'cruciale' wedstrijd tegen Griekenland, meent Algemeen Dagblad-journalist Maarten Wijffels. Het meespelen van is in dat tweede duel van levensbelang, meent de journalist.

In de AD Voetbalpodcast wordt vrijdag vooruitgeblikt op de aankomende interlands van Oranje. Vrijdagavond wacht een pittige opgave als het door blessures geplaagde Nederlands elftal het in Amsterdam opneemt tegen vice-wereldkampioen Frankrijk. In maart ging het uitduel in Parijs nog afgetekend met 4-0 verloren. Drie dagen later volgt in Athene de uitwedstrijd tegen Griekenland, dat in september met 3-0 klop kreeg in Eindhoven. Na vier gespeelde wedstrijden staat Oranje voorafgaand aan deze interlandperiode tweede in groep B met negen punten. Koploper Frankrijk speelde al vijf duels en liet daarin nog geen punt liggen; nummer drie Griekenland heeft evenveel punten als Nederland maar speelde een wedstrijd meer. De eerste twee landen uit de groep plaatsen zich voor het EK dat in de zomer van 2024 in Duitsland wordt gespeeld.

"Koeman zit met een dilemma", signaleert Wijffels. "Hij moet eigenlijk schakelen in zijn hoofd tussen twee interlands met een totaal verschillend perspectief. Maandag in Athene ben je favoriet en speel je echt een beslissende wedstrijd om een EK-ticket, tegen je concurrent. Maar morgen (vandaag, red.) ben je de underdog en kun je bonuspunten scoren tegen Frankrijk", schetst de journalist. "Idealiter speel je twee keer met hetzelfde elftal, maar Koeman zei niet toevallig dat de wedstrijd (tegen Frankrijk, red.) heel veel kracht gaat kosten." Wijffels verwacht dan ook de nodige mutaties in de basiself na de confrontatie met de Fransen.

Daarbij zou Koeman kunnen overwegen om Wout Weghorst vrijdagavond (deels) rust te gunnen. De aanvaller van 1899 Hoffenheim, die twee keer scoorde in de vorige interlandperiode en ook nu weer in de basiself wordt verwacht, kampte kortgeleden nog met een lichte blessure. In het laatste weekend voor deze interlandbreak maakte hij wel weer zijn rentree voor zijn club, in het uitduel met Werder Bremen (2-3). De inbreng van de lange spits in het tweede duel van deze interlandbreak zou weleens cruciaal kunnen zijn, zo verwacht Wijffels: "Je moet hem zéker tegen Griekenland opstellen, dat is in de eerste wedstrijd wel gebleken." Wijffels legt uit: "Hij maakt oorlog. Die Grieken spelen toch vrij wild, maken veel overtredingen. Als die er echt voor moeten gaan maandag is Weghorst een specialist om dan een vrije trap mee te krijgen of zelfs een penalty, dus die heb je zeker nodig."