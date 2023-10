'Manchester United-spelers kiezen kant van Ten Hag in stevig conflict'

De spelers van Manchester United hebben de kant van Erik ten Hag gekozen in diens strijd met . Zijn medespelers hebben de aanvaller namelijk aangespoord om zijn excuses te maken bij de oefenmeester, omdat ze vinden dat die uiteindelijk gelijk had in hun onderlinge conflict. Bovendien is het de enige uitweg naar een oplossing, weten zij.

Dit seizoen barstte de bom tussen Sancho en de trainer toen hij buiten de wedstrijdselectie werd gelaten voor het duel met Tottenham Hotspur. De buitenspeler had niet goed getraind, luidde de verklaring van de oud-trainer van Ajax. Sancho beet vervolgens op X van zich af, betichtte Ten Hag onder meer van leugens en weigerde vervolgens intern om daar zijn excuses voor aan te bieden. De club besloot hem dan ook voorlopig uit de selectie te zetten.

Artikel gaat verder onder video

Volgens The Manchester Evening zijn de spelers die dicht bij Sancho staan bij hem langs gegaan, om de voorhoedespeler ervan te overtuigen dat hij door het stof moet gaan bij de Nederlandse manager. Daarmee kiezen zij de kant van Ten Hag, die Sancho niet langer liet meetrainen en zelfs in de eetzaal is hij niet meer welkom. Om terug in beeld te komen bij de A-selectie, moet de Engelsman een gebaar maken richting zijn coach.

Of Sancho luistert naar zijn teamgenoten, is nog niet bekend. Als er geen vredespijp wordt gerookt tussen beide heren, dan is de kans op een winters vertrek van de aanvaller erg groot. Vanuit diverse clubs uit Europa (FC Barcelona, Borussia Dortmund, Juventus) is belangstelling, terwijl ook vanuit Qatar en Saudi-Arabië belangstelling zou zijn.

Moet Ten Hag een nieuwe kans geven aan Sancho? Laden... 46.7% Ja 53.3% Nee 242 stemmen