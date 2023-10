Mbappé schiet met record uit 1965 Paris Saint-Germain even uit de crisis

Paris Saint-Germain heeft de crisissfeer voorlopig weer even naar de uitgang gedrukt. De formatie van Luis Enrique won zaterdagavond probleemloos van Strasbourg, dankzij een goal en assist van (3-0). Daarmee pakte de Franse spits opnieuw een fraai record.

De aanvaller is door zijn openingsdoelpunt tegen de Franse laagvlieger namelijk de eerste speler sinds Jimmy Greaves in 1965 die voor zijn 25ste levensjaar het aantal van 172 doelpunten bereikt in een van de grootste vijf competities van Europa (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk). Hij schoot na tien minuten een strafschop tegen de touwen.

Artikel gaat verder onder video

De actie die hij na een half uur maakte, was nog knapper. Mbappé bereikte door een individuele actie de achterlijn, legde de bal knap terug en Carlos Soler tikte de bal van dichtbij simpel binnen. Een kwartier voor tijd haalde Fabián Ruiz met het derde doelpunt alle spanning definitief uit het duel.

Daarmee heeft PSG het goede gevoel weer een klein beetje terug, want PSG gaat door de driepunter in elk geval voor even weer over OGC Nice en AS Monaco heen naar de koppositie in de Ligue 1. Al moet voor het écht goede gevoel in de komende midweek in de Champions League ook worden gewonnen van AC Milan.

Penalty voor 𝐏𝐒𝐆!

Strasbourg gaat al snel de fout in door een penalty weg te geven 😅 Kylian Mbappé mag achter de bal staan.. 𝟏-𝟎!#ZiggoSport #Ligue1 #PSGRCSA pic.twitter.com/iw43zKGvIf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 21, 2023

Mbappé met de 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭! 😍

Hoe doet hij het toch.. De Franse aanvaller weet via een snelle actie Soler te bereiken 🤝 𝟐-𝟎 voor de club uit Parijs!#ZiggoSport #Ligue1 #PSGRCSA pic.twitter.com/ATlT5eb45G — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 21, 2023