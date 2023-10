Mexicaanse media: Feyenoord meldt zich in de winter voor middenvelder van Pachuca

Volgens Mexicaanse media heeft interesse gewerkt van Feyenoord. De landskampioen zou de middenvelder van Pachuca in de gaten houden om mogelijk zaken te doen in de winterstop. Sánchez is een ploeggenoot van in het Mexicaanse nationale elftal.

W Deprotes schrijft dat Sánchez op de radar is verschenen van Feyenoord en dat de Rotterdammers in de winterstop in gesprek gaan met de middenvelder. De 24-jarige Mexicaan zal echter niet zomaar naar Feyenoord mogen vertrekken. Sánchez fungeert momenteel als een van de sterkhouders van Pachuca.

De belangrijkste reden van de interesse van de Rotterdammers in Sánchez is volgens W Deprotes toch wel Giménez. De spits stapte vorige zomer over van Cruz Azul naar Feyenoord en groeide uit tot een van de beste spelers van het elftal. Feyenoord hoopt met Sánchez op een soortgelijk scenario. Het is onduidelijk wat voor prijskaartje er aan de middenvelder hangt.

Sánchez speelde tot dusverre 25 wedstrijden voor het nationale team van Mexico en scoorde daarin drie keer. Toevallig was de middenvelder afgelopen interlandperiode trefzeker in een oefenduel tegen Duitsland (2-2). Sánchez maakte een doelpunt op aangeven van oud-FC Groningen-aanvaller Uriel Antuna.