Michiel Kramer: 'Ik ben een keer bewust doorgelopen op Jasper Cillessen, hij maakt altijd een irritante indruk op me'

heeft tijdens Veronica Offside bevestigd dat hij geen vrienden is met . De RKC-aanvaller geeft zelfs aan dat hij een keer bewust is doorgelopen op de doelman van NEC, met de intentie om hem pijn te doen.

Het onderwerp kwam ter sprake omdat de analisten het incident van Etienne Vaessen en Brian Brobbey van afgelopen zaterdag behandelden. “Ik kan me herinneren dat jij zoiets laatst ook had met Cillessen. Die was toen ook een beetje boos op jou, deed je dat toen ook uit onbenul?”, vraagt Wilfred Genee aan Kramer, die een lach op zijn gezicht tovert.

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb hem één keer bewust geraakt en daarna nooit meer”, is de spits eerlijk. “Je hebt hem één keer bewust geraakt?”, reageert Genee verbaasd. “Ja. Dat was wel even nodig vond ik, omdat hij altijd een beetje een irritante indruk maakt. Maar dat vond ik al in mijn periode bij ADO Den Haag, en dat is ook al weer elf jaar geleden”, gaat de boomlange aanvaller verder.

Wesley Sneijder en Andy van der Meijde gaven al eerder aan dat ze geen fan zijn van het gedrag van Cillessen. Hugo Borst denkt te weten waar dat aan ligt. “Hij ziet er altijd vrij bezorgd uit. Hij heeft zware wallen”, zegt de journalist.