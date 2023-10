Newcastle United vernedert Paris Saint-Germain en grijpt de macht in de 'groep des doods'

Newcastle United heeft woensdagavond voor een verrassing gezorgd in de Champions League. De huidige nummer acht van de Premier League was op eigen veld met 4-1 te sterk voor Paris Saint-Germain. De andere kraker in groep F tussen Borussia Dortmund en AC Milan eindigde in een bloedeloos 0-0 gelijkspel.

Newcastle United kende een moeizame start van dit seizoen, maar is de laatste weken flink op stoom geraakt. De formatie van trainer Eddie Howe won anderhalve week geleden met liefst 0-8 bij Sheffield United en verzekerde zich een paar dagen later ten koste van Manchester City van een plekje in de volgende ronde van de League Cup. Newcastle United was afgelopen zaterdag met 2-0 te sterk voor Burnley en trakteerde woensdagavond dus ook PSG op een nederlaag.

De regerend kampioen van Frankrijk heeft de smaak nog niet te pakken dit seizoen. Het won twee weken geleden weliswaar van Borussia Dortmund en versloeg vervolgens Olympique Marseille met ruime cijfers, maar kwam in de laatste competitiewedstrijd tegen Clermont niet verder dan een 0-0 gelijkspel. De Parijzenaren beleefden daarmee een teleurstellende generale voor de ontmoeting met Newcastle United. Het treffen in Engeland resulteerde in een nieuwe teleurstelling voor PSG. Newcastle United opende na zeventien minuten via Miguel Almirón de score en verdubbelde die een paar minuten voor rust. Na een minutenlange VAR-check mocht Dan Burn uiteindelijk juichen.

Wie dacht dat PSG in de tweede helft uit het bekende andere vaatje zou gaan tappen, kwam bedrogen uit. Newcastle United deelde vijf minuten na de hervatting de volgende dreun uit aan de Fransen: Sean Longstaff maakte er al vroeg in het tweede bedrijf 3-0 van. Een afstraffing voor PSG was in de maak, maar die leek er in eerste instantie toch niet te komen. Lucas Hernández deed vrij snel na de 3-0 iets terug, waarmee een Parijse comeback toch weer tot de mogelijkheden behoorde. Die kwam er echter niet. Newcastle United hield stand en maakte de overwinning er in de blessuretijd nóg wat mooier op: Lucas Schär bepaalde op schitterende wijze de eindstand op 4-1.

Borussia Dortmund - AC Milan 0-0

Met de wetenschap dat Newcastle United zou gaan winnen van PSG, stond er voor zowel Borussia Dortmund als AC Milan het een en ander op het spel tijdens hun onderlinge kraker in het Signal Iduna Park. Daar leken de clubs zich echter niet heel erg van bewust, want de kraker in groep F voldeed niet bepaald aan de hoge verwachtingen. In de slotfase drong AC Milan nog wel aan en kreeg het via onder andere Tijjani Reijnders nog een aardige mogelijkheid op de overwinning, maar die was niet aan de Oranje-international besteed. Het treffen eindigde zodoende in een doelpuntloos gelijkspel. Voor Borussia Dortmund betekent dit het eerste punt in de Champions League, AC Milan komt op twee punten.

Newcastle United is - om meerdere redenen - de grote winnaar van speelronde 2. De Premier League-club gaat na twee duels aan de leiding in groep F.