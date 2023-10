Nice-verdediger Atal in het nauw: openbaar aanklager start onderzoek na post op social media

OGC Nice heeft woensdag bekendgemaakt dat verdediger (27) 'tot nader orde' geschorst is vanwege het plaatsen van een post op social media waar hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan antisemitisme. De openbaar aanklager én de Franse voetbalbond buigen zich inmiddels ook over de zaak.

Atal is 29-voudig international van Algerije en komt al sinds de zomer van 2018 uit voor de zuid-Franse club. Daarvoor speelde hij in België, waar hij onder contract stond bij KV Kortrijk. Dit seizoen kwam hij in zes van de acht competitiewedstrijden van de huidige nummer negen van de Ligue 1 binnen de lijnen, waarvan vijf keer als basisspeler.

Zaterdag postte Atal een filmpje op social media waarin een predikant oproept tot een 'zwarte dag voor de Joden'. Daarmee heeft Atal zich lelijk in de vingers gesneden. De openbaar aanklager in Frankrijk is een onderzoek gestart naar de uitlatingen van de Algerijn, waarbij gekeken wordt of hij zich schuldig heeft gemaakt aan het verheerlijken van terrorisme en het publiekelijk aanzetten tot haat of geweld gebaseerd op een specifieke religie, zo bericht RMC Sport. Ook de Franse voetbalbond zou de post in onderzoek hebben en mogelijk stappen kunnen ondernemen.

Overigens heeft Atal zijn gewraakte post inmiddels verwijderd en richting zijn werkgever hebben erkend dat hij fout zat met zijn uitlatingen. Bovendien schrijft hij in een nieuw bericht onder meer: "Ik zou nooit een boodschap van haat onderstuenen." Zijn club besloot hem echter alsnog te schorsen: "Gezien de aard van de publicatie en de ernst daarvan heeft de club besloten om onmiddellijk een eerste disciplinaire sanctie tegen de speler op te leggen, voorafgaand aan de sancties waarover de sportieve en gerechterlijke autoriteiten moeten beslissen", schrijft OGC Nice in een verklaring.

Atal is niet de enige voetballer die in opspraak is geraakt door uitingen over de oorlog tussen Israël en Hamas. Zo moest Noussair Mazraoui zich bij de clubleiding van Bayern München verantwoorden voor verschillende posts op Instagram waarin hij zijn steun uitsprak voor de mensen in Palestina. Dinsdag ging FSV Mainz 05 een stap verder bij Anwar El Ghazi: de oud-speler van onder meer Ajax en PSV werd door de Bundesliga-club uit de selectie gezet nadat ook hij het op sociale media opnam voor zowel de Palestijnse zaak als Hamas.