Maduro openbaart eerste Ajax-opstelling en zorgt voor verbazing: ‘Het lek zat ernaast’

Hedwiges Maduro wijzigt het elftal van Ajax op twee plaatsen bij zijn debuut als interim-trainer, uit bij Brighton & Hove Albion in de Europa League. De oud-middenvelder wijst Diant Ramaj aan als vervanger van de geblesseerde doelman Jay Gorter en kiest er daarnaast voor om terug te laten keren in het elftal.

Met Maduro als vervanger van de maandag 'in goed overleg' vertrokken Maurice Steijn op de bank gaat Ajax in Brighton op zoek naar de eerste overwinning in deze editie van het tweede Europese clubtoernooi. De eerste twee duels, met Olympique Marseille (3-3 in Amsterdam) en AEK Athene (1-1 in de Griekse hoofdstad) eindigden beiden in een gelijkspel.

Artikel gaat verder onder video

Maduro voert in zijn eerste wedstrijd als interim-trainer dus twee wijzigingen door ten opzichte van 4-3 nederlaag die Ajax afgelopen zondag leed bij FC Utrecht. Jay Gorter, eerste doelman zolang Gerónimo Rulli geblesseerd is, viel in Stadion Galgenwaard geblesseerd uit en wordt donderdag - net als in Utrecht - vervangen door Diant Ramaj, die voor het eerst een basisplaats heeft sinds hij afgelopen zomer tekende in Amsterdam. Voor hem vormen Anton Gaaei, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa de viermansdefensie. Op het middenveld keert Silvano Vos, in tegenstelling tot wat verwacht werd, níet terug van zijn schorsing. In plaats daarvan zal Steven Berghuis samen met Kenneth Taylor en Benjamin Tahirovic starten, wat ten koste gaat van Kristian Hlynsson, die in Utrecht nog twee keer scoorde. Voorin houdt Maduro vast aan het trio Carlos Forbs - Brian Brobbey - Steven Bergwijn.

De opstelling zorgt voor verraste reacties in de studio van ESPN. “Het lek had het niet goed, deze keer”, zegt Kenneth Perez lachend. “Ik las in de krant dat alles anders zou zijn.” Kees Kwakman vult aan: “Ik had Vos wel in de basis verwacht.”

Opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Taylor, Vos; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.

Ook de opstelling van de thuisploeg is inmiddels bekend. Brighton-trainer Roberto de Zerbi kiest er tegen de Amsterdammers voor om twee van de drie Nederlandse spelers in zijn selectie in de basis te laten beginnen: Jan Paul van Hecke en oud-Ajacied Joël Veltman staan om 21.00 uur aan de aftrap. Dat geldt niet voor doelman Bart Verbruggen, die afgelopen interlandperiode zijn debuut in het Nederlands elftal maakte maar nu weer genoegen moet nemen met een reserverol achter Jason Steele.

Opstelling Brighton & Hove Albion: Steele; Veltman, Van Hecke, Dunk, Milner; Gross, Gilmour, Fati; Adingra, João Pedro, Mitoma