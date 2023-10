Opstelling Feyenoord: Arne Slot wijst vervanger van Santiago Giménez aan en verrast op het middenveld

Feyenoord hoopt woensdagavond op bezoek bij Atlético Madrid een volgende stap richting Europese overwintering te zetten. Na de 2-0 overwinning op Celtic kan de regerend kampioen van Nederland goede zaken doen. Dat hoopt trainer Arne Slot te realiseren met in de punt van de aanval. De Japanner maakt in de tweede groepswedstrijd in de Champions League zijn basisdebuut voor Feyenoord. Ook heeft een basisplaats.

Feyenoord telde in de afgelopen transferwindow een recordbedrag neer om Ueda naar Rotterdam te halen. De Japanner maakte de overstap van Cercle Brugge. In Rotterdam moet Ueda de concurrentiestrijd aangaan met Santiago Giménez. De aanwinst had in de eerste Champions League-wedstrijd tegen Celtic normaliter al de uitgelezen mogelijkheid gekregen zich te laten zien. Door een rode kaart in de return tegen AS Roma in de kwartfinale van de Europa League in het afgelopen seizoen moet Giménez de eerste twee groepsduels aan zich voorbij laten gaan. Ueda was zijn aangewezen vervanger, maar door een blessure opgelopen in de recente interlandperiode, ging het thuisduel met Celtic aan zijn neus voorbij.

Artikel gaat verder onder video

Dat was zowel voor Feyenoord als Ueda een hard gelag, maar ook zonder de Japanner wisten de Rotterdammers de eerste groepswedstrijd in winst om te zetten. Ze waren met 2-0 te sterk voor Celtic, terwijl Atlético Madrid op bezoek bij Lazio genoegen moest nemen met een (heel laat) gelijkspel. Feyenoord weet dus dat het in de Spaanse hoofdstad goede zaken kan doen met het oog op overwintering in Europa, of dat nou in de Champions League of Europa League is. Slot kiest achterin voor de vertrouwde namen. Timon Wellenreuther verdedigt het doel, met voor zich Lustharel Geertruida, Gernot Trauner, David Hancko en Quilindschy Hartman.

Op het middenveld voert Slot wél een verrassende wijziging door. Zerrouki heeft een basisplaats, evenals Mats Wieffer en Quinten Timber. Zerrouki maakte in de zomer de overstap van FC Twente naar Feyenoord, kreeg in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV en de eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard het vertrouwen van Slot, maar verdween nadien uit de basiself. De international van Algerije krijgt tegen Atlético dus een nieuwe kans. Dat betekent dat Calvin Stengs een linie doorschuift. Stengs was twee weken geleden in de thuiswedstrijd tegen Celtic de maker van de openingstreffer. De 2-0 werd gemaakt door Alireza Jahanbakhsh, maar hij moet in Madrid genoegen nemen met een reserverol. Stengs en Ueda worden voorin vergezeld door Igor Paixão.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs, Ueda, Paixão.

Bij Atlético Madrid zoals bekend geen Memphis Depay. De aanvaller maakte anderhalve week geleden in de stadsderby tegen Real Madrid zijn rentree, maar raakte een paar dagen later op het trainingsveld opnieuw geblesseerd.