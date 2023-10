'Oranje-ster legde op 19 maart de basis tijdens Ajax - Feyenoord'

heeft zich in rap tempo ontwikkeld bij Feyenoord en mag zich sinds vrijdagavond ook international van Oranje noemen. Marciano Vink denkt dat de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord op 19 maart (2-3) cruciaal was in de ontwikkeling van de linksback.

Hartman pakte al vroeg een gele kaart en ontsnapte aan een tweede, alvorens trainer Arne Slot hem naar de kant haalde in de 25ste minuut. "Toen hij doorbrak bij Feyenoord, dacht je: het is een gifkikker met een enorme dosis adrenaline. Hij was zeker te druistig, maar dat heeft hij heel snel bijgesteld. Dat deed hij na die gele kaart en die wissel tegen Ajax, vorig seizoen", zegt Vink bij Voetbalpraat.

Sindsdien is Hartman 'eigenlijk altijd in controle geweest'. "Ik vind het echt knap hoe hij zijn positie bij Feyenoord invult. Het is niet iemand die elke minuut drang naar voren heeft, zoals Dumfries aan de andere kant, maar hij doseert het heel goed. Als hij dan opkomt bij Oranje, dan komt hij ook echt", ziet Vink. "Dat heeft Dumfries en dat heeft hij ook. Dat vind ik prachtig om te zien. Met dit systeem moet je backs hebben die echt gáán. Uit de kunst."

Hartman maakte tegen Frankrijk (1-2 nederlaag) het enige doelpunt van Oranje. Hij verschalkte doelman Mike Maignan in de korte hoek. "Wat een mooie goal. Ik gun het hem ook", zegt Vink over die treffer.