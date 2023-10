Perez ondanks indrukwekkende vorm nog niet overtuigd van Eredivisie-topschutter

Er gaat dit seizoen vooralsnog geen speelronde in de Eredivisie voorbij zonder dat en onderwerp van gesprek zijn. Beiden hebben er al dertien in liggen en Marciano Vink verwacht zelfs dat het record van Coen Dillen (43 in één seizoen) wordt verbroken. Kenneth Perez is echter nog niet helemaal overtuigd van Pavlidis.

De Griek maakte in de zomer van 2021 de overstap van Willem II naar AZ is scoort sindsdien aan de lopende band. Tijdens zijn eerste seizoen in Alkmaar was Pavlidis in competitieverband goed voor zestien treffers, vorig seizoen eindigde hij weliswaar op twaalf maar maakte hij er in de UEFA Conference League (voorrondewedstrijden meegerekend) negen. In de huidige jaargang is hij hard op weg om zichzelf nóg nadrukkelijker in de geschiedenisboeken te schieten. Pavlidis was in de eerste negen competitieduels liefst dertien keer trefzeker.

De aanvalsleider van AZ ontvangt na vrijwel elke wedstrijd lovende kritieken, maar Perez is dus nog steeds niet helemaal overtuigd van diens kwaliteiten. “Ik blijf bij Pavlidis altijd behoudend over hoe goed hij nou daadwerkelijk is. Waar hem dat in zit? Internationaal, dat hij niet bij Griekenland speelt, wat uiteraard ook met de trainer te maken kan hebben”, aldus Perez zondagavond in Dit was het Weekend op ESPN. “Zijn snelheid. Maar het is ook afhankelijk van de competitie waarover we het hebben. Als hij voor de rest van zijn leven in Nederland speelt, dan zal hij een hele goede spits zijn. Ik weet het niet. Als ik twintig miljoen euro zou hebben, dan zou ik hem niet kopen.”

Perez ziet Pavlidis bijvoorbeeld niet bij Olympique Marseille voetballen, antwoordde hij op een vraag van collega Marciano Vink. In Giménez ziet de Deen het daarentegen wél zitten. De topschutter van Feyenoord heeft volgens Perez ‘iets meer’.