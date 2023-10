'PSG en Leipzig akkoord: Xavi Simons blijft in Duitsland als aan twee voorwaarden voldaan wordt'

De kans is levensgroot aanwezig dat (20) ook volgend seizoen speler van RB Leipzig is. De Duitse topclub huurt de Nederlander dit jaar van Paris Saint-Germain en liet al doorschemeren dolgraag langer over de oud-PSV'er te kunnen beschikken. Als Leipzig aan twee voorwaarden voldoet, dan gaat dat ook daadwerkelijk gebeuren, zo onthult Sport Bild.

Volgens de krant hebben Leipzig en PSG al een 'overeenkomst onder voorbehoud' over een verlenging van de huurconstructie met een extra jaar. Daarbij zijn twee zaken doorslaggevend. Ten eerste moet Simons regelmatig speeltijd blijven krijgen, als tweede voorwaarde zou zijn gesteld dat RB Leipzig zich dit seizoen opnieuw weet te kwalificeren voor de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

Beide voorwaarden lijken zeker niet onhaalbaar. Simons kwam tot nu in alle elf de officiële duels die Leipzig afwerkte aan speelminuten. Tien keer deed hij dat als basisspeler, alleen in het bekerduel met SV Wehen Wiesbaden (2-3) winst kwam hij als invaller binnen de lijnen. Bovendien drukt de oud-speler van FC Barcelona en PSV direct nadrukkelijk zijn stempel: in de Bundesliga staat hij na zeven wedstrijden al op drie treffers en vier assists, al miste hij in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak een strafschop tegen VfL Bochum, dat daardoor een 0-0 gelijkspel uit het vuur sleepte.

Door het puntverlies staat Leipzig voorlopig zesde in de Bundesliga met veertien punten uit zeven duels. De achterstand op de vierde plaats van Borussia Dortmund, die aan het eind van de rit recht geeft op deelname aan de Champions League, bedraagt drie punten. Een blik op het recente verleden biedt echter wel hoop: sinds de club in het seizoen 2017-18 debuteerde in het miljardenbal wist Leipzig zich nog vijf keer te plaatsen voor het hoofdtoernooi, waaronder de afgelopen twee seizoenen. De beste prestatie dateert van het seizoen 2019-20, toen Paris Saint-Germain in de halve finales te sterk bleek.