PSV-spits Luuk de Jong geeft opening voor rentree in het Nederlands elftal

heeft een kleine opening gegeven voor een terugkeer in het Nederlands elftal. De aanvaller kreeg deze week een lofzang van Ruud Gullit, die hem terug in Oranje wil zien. De PSV’er voelt daar voor de reguliere interlands nog altijd niets voor, maar wees een rentree voor bijvoorbeeld het EK 2024 niet op voorhand af.

En dat was best opmerkelijk, want in eerste instantie hield De Jong de boot in de Football is Life-podcast nog wél volledig af. “Met wat voor gevoel ik nu naar Oranje kijk? Niet meer met het gevoel dat ik nog wel wil meedoen. Het blijft absoluut altijd fantastisch om voor het Nederlands elftal te spelen, maar ik heb daar een duidelijke keuze in gemaakt”, hield De Jong de deur in eerste instantie volledig dicht.

“Vanwege mijn fysiek, ik heb nu rustperiodes en kan me met mijn leeftijd gewoon volledig focussen op PSV. En daarnaast kan ik de tijd die ik altijd met heel veel plezier in het Nederlands elftal heb gestoken, nu in mijn gezin steken. Dat is ook heel belangrijk voor mij”, vervolgde de aanvaller, die vervolgens geconfronteerd werd met het EK in de komende zomer.

“En als ze straks vlak voor het EK zeggen: ‘wil je toch niet even mee?’”, vroeg Siem de Jong aan zijn jongere broertje. Waar de PSV-spits eerst nog de boot volledig afhield voor een terugkeer in het Nederlands elftal, gaf hij ditmaal toch enige ruimte door het niet op voorhand uit te sluiten. “Tja… dat soort dingen, daar kan ik nu geen antwoord op geven.”

Op de lofzang van Ruud Gullit aan zijn adres, ging De Jong ook nog kort in. “Dat is alleen maar een teken dat ik goed bezig ben op dit moment. (…) Het is mooi dat hij dat zegt, maar ik denk dat ze bij Oranje heel goed bezig zijn met doorselecteren en kijken naar welke spitsen er nu allemaal zijn.”