Redouan El Yaakoubi plaatst open sollicitatie: 'Zou niet voor mij misstaan'

Excelsior-speler (27) ziet zichzelf in de toekomst nog wel voor FC Utrecht spelen. Zijn contract in Kralingen loopt komende zomer af, in de podcast Fresia & Milan parkeren praat hij openhartig over de vraag waar hij zijn toekomst ziet.

El Yaakoubi is geboren en getogen in Utrecht en speelde tussen 2017 en 2019 voor de Domstedelingen. Verder dan Jong FC Utrecht zou hij het echter niet schoppen; maar via Telstar maakte hij in de zomer van 2021 de overstap naar Excelsior, waar alsnog zijn doorbraak in de Eredivisie volgde. Afgelopen seizoen was hij zelfs lange tijd aanvoerder van de Rotterdamse club, maar in maart besloot de club hem de band af te nemen nadat hij (net als toenmalig Feyenoord-captain Orkun Kökçü) weigerde om de OneLove-band te dragen.

In gesprek met Fresia Cousiño Arias en Milan van Dongen gaat El Yaakoubi in op de suggestie dat hij komende zomer de overstap naar FC Utrecht zou kunnen gaan maken. "FC Utrecht is een grote mooie club en ik ben Utrechter. Het zou niet voor mij misstaan, Utrecht speelt normaliter gewoon voor Europees voetbal", aldus El Yaakoubi.

Hoewel die laatste bewering feitelijk juist is, liggen de kaarten dit seizoen voorlopig wel enigszins anders. Ondanks de 2-4 nederlaag die Excelsior afgelopen weekend moest slikken tegen PEC Zwolle, staat El Yaakoubi met zijn huidige club op een keurige zesde plaats in de Eredivisie. Utrecht was tot afgelopen zondag juist hekkensluiter, maar door de sensationele 4-3 thuiszege op Ajax klom de ploeg van Ron Jans op naar de zestiende plek.