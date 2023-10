Slot en Feyenoord in 2021 niet op één lijn over speler die nu tientallen miljoenen waard is

Arne Slot heeft toen hij in 2021 begon als trainer van Feyenoord vijf spelers aangewezen die volgens hem de meeste waarde van de club zouden moeten vertegenwoordigen, zo valt te lezen in het Algemeen Dagblad. behoorde tot dat groepje, al was daar intern niet iedereen van overtuigd.

Tussen zijn ontslag bij AZ en indiensttreding bij Feyenoord had Slot alle tijd om het potentieel van zijn nieuwe club te analyseren. Leroy Fer, Wouter Burger, Mark Diemers, Aliou Baldé, Robert Bozeník, Sven van Beek, Eric Botteghin, Jordy Wehrmann, Joao Teixeira, Ridgeciano Haps, Uros Spajic, Achraf El Bouchataoui, Christian Conteh, Marouan Azarkan en Dylan Vente hadden in zijn ogen geen toekomst meer in Rotterdam-Zuid.

De selectie van Feyenoord was toen Slot er trainer werd nauwelijks wat waard en dat moest veranderen, vond de trainer. Hij wees Tyrell Malacia, Orkun Kökcü, Luis Sinisterra, Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida aan als zijn speerpunten. Zij zouden in zijn ogen de meeste waarde van de club moeten vertegenwoordigen. Slot wilde dan ook dat het vijftal nieuwe, opgewaardeerde contracten zou tekenen.

Intern bij Feyenoord was er twijfel over of Geertruida tot het selecte groepje toptalenten moest worden gerekend dat flink meer moest verdienen. Volgens de krant leefde het beeld dat de verdediger een speler was 'die wekelijks wel een fout maakte'. In augustus 2021 verlengde Geertruida zijn contract tot de zomer van 2024. In maart werd de verbintenis van de verdediger opengebroken en verlengd tot medio 2025.

Alles wees er de afgelopen zomer op dat Geertruida voor 32,5 miljoen euro zijn carrière zou voortzetten bij RB Leipzig. De transfer ketste, ondanks dat de verdediger een persoonlijk akkoord met de Duitse club had bereikt, op het laatste moment af.