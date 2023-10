Streep door Ajax-voorspelling Valentijn Driessen: 'Hij wil geen fulltime baan meer'

Valentijn Driessen opperde gisteren (woensdag) dat in het kielzog van Louis van Gaal ook Danny Blind weleens op korte termijn zou kunnen terugkeren bij Ajax. De chef voetbal van De Telegraaf zag in de voormalig aanvoerder en trainer van de Amsterdammers de nieuwe hoofd jeugdopleiding, een functie die Blinid al eerder bekleedde op De Toekomst. Zijn Algemeen Dagblad-concullega Maarten Wijffels ontkracht de vermoedens van Driessen echter.

Sinds Saïd Ouaali deze zomer de deur achter zich dichttrok als eindverantwoordelijke van de befaamde jeugdopleiding van Ajax, wordt de functie tijdelijk bekleed door Edmond Claus. Op de achtergrond is of gaat de club naarstig op zoek naar een definitieve opvolger, zo luidt de verwachting. "Ik neem aan dat Louis van Gaal dat opnieuw en goed gaat invullen", sprak Driessen woensdag nog in een video-item van De Telegraaf, om daaraan toe te voegen: "De kans is groot dat Danny Blind terugkeert in de organisatie."

Wijffels geeft de voorspelling van Driessen echter weinig kans, zo zegt hij in de nieuwste AD Voetbalpodcast. "Dat is echt niet het plan hoor", aldus de journalist. "Zoals Louis geen fulltime baan meer neemt in het voetbal, doet Danny Blind dat ook niet meer. Dat heeft hij al lang geleden gezegd", weet Wijffels.

Advies

De terugkeer van Van Gaal, die de Raad van Commissarissen van Ajax van voetbaltechnisch advies zal gaan voorzien, opent mogelijk toch de deur voor een rolletje voor Blind, maar dus zeker niet als hoofd jeugdopleiding. "Wat er nu verder gaat gebeuren met allerlei adviezen en rollen, dat moet je afwachten. Maar Blind gaat geen fulltime baan meer op zich nemen, dat is niet zijn insteek", benadrukt Wijffels nogmaals.