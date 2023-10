'Terugkeer Overmars naar Ajax lastig, komst bij PSV minder dilemma'

Een terugkeer van Marc Overmars bij Ajax wordt volgens Mijntje Lückerath-Rovers een lastig verhaal. Een samenwerking tussen de vijftigjarige Overmars en 'een club zoals PSV' ziet de hoogleraar Corporate Governance minder als dilemma.

Ajax is sinds het ontslag van Sven Mislintat op zoek naar een nieuwe directeur voetbalzaken. Een deel van de Amsterdamse club ziet de terugkeer van Overmars wel zitten. De oud-aanvaller vertrok begin 2020 vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer bij Ajax. Een maand na zijn vertrek ui de Johan Cruijff ArenA werd hij aangesteld als technisch directeur van Antwerp. Daar is hij nog steeds werkzaam.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Lückerath-Rovers is een eventuele terugkeer van Overmars bij Ajax een groot dilemma. “Ieder mens heeft recht op een tweede kans. Supporters, aandeelhouders en de trainer zullen wellicht blij zijn met zijn komst. Maar wat hij deed was hartstikke fout. Dan is de vraag wat de impact op slachtoffers was, hoe zouden zij dit ervaren? En wat zegt het in het algemeen over Ajax en de beloofde cultuurverandering?", vraagt zij zich af in De Telegraaf.

Waar de hoogleraar een terugkeer van Overmars niet snel ziet gebeuren, heeft ze minder problemen met een dienstverband van de beleidsbepaler bij een andere Nederlandse club. “Voor een andere club zoals PSV zie ik in zijn komst minder als dilemma. Omdat zijn foute gedrag binnen Ajax afspeelde, vind ik zijn terugkeer naar Ajax lastig.”