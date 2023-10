Thibaut Courtois te kakken gezet door landgenoot: 'Hij speelde met de pers en dat hadden wij niet nodig'

Hoewel zich onlangs ernstig blesseerde en voorlopig aan de kant staat, blijft hij de gemoederen bij de nationale ploeg van België bezighouden. De doelman trok een paar maanden geleden kwaad de deur van het trainingskamp achter zich dicht omdat bij afwezigheid van Kevin de Bruyne niet hij, maar Romelu Lukaku de aanvoerdersband mocht dragen. neemt geen blad voor zijn mond over het gedrag van Courtois, maar komt er ook al heel snel op terug.

De Bruyne was in het afgelopen seizoen één van de grote uitblinkers bij Manchester City, dat niet alleen de Premier League en FA Cup, maar óók de Champions League won. Het seizoen eindigde voor De Bruyne desondanks in mineur. Evenals twee jaar eerder, toen Manchester City in de finale van de Champions League z’n meerdere moest erkennen in Chelsea, moest De Bruyne voortijdig naar de kant worden gehaald. Daardoor ging er ook een streep door de interlands van België in juni. Courtois had verwacht dat bij afwezigheid van De Bruyne de aanvoerdersband voor hem was, maar de keuze viel op Lukaku.

De beslissing van bondscoach Domenico Tedesco viel niet lekker bij de doelman. Courtois was zó teleurgesteld, dat hij het trainingskamp van de Rode Duivels besloot te verlaten. Courtois zelf claimde geblesseerd te zijn, maar er bleek meer aan de hand. De goalie staat inmiddels al een tijdje buitenspel met een zware knieblessure en is deze interlandperiode dus niet van de partij, maar hij blijft desondanks onderwerp van gesprek. Dat komt vooral door een opvallend interview in Le Soir van landgenoot Castagne. “Hoe ik ernaar kijk? De meeste spelers hebben altijd kleine blessures of pijn. We zijn nooit echt 100 procent. Of het is een echte blessure en je club dwingt je terug te keren, of je bent in staat te spelen. Vanuit mijn oogpunt had Thibaut kunnen blijven als hij dat had gewild, maar het was zijn keuze”, wordt Castagne geciteerd door Het Nieuwsblad.

Dat is nog niet zo schokkend, maar de volgende uitspraken leidden tot de nodige gefronste wenkbrauwen. “Ik heb er met andere spelers over gesproken en zij zien het ook zo, maar ik kan niet voor de hele groep spreken. Je had een verhaal over de aanvoerdersband, daarna de foto van zijn knie in het vliegtuig en dan die kapiteinsbanden op zijn bruiloft. Hij speelde met de pers en dat hadden wij niet nodig”, aldus Castagne, die zich ook nog uitliet over een terugkeer van Courtois bij de nationale ploeg. “Het zou raar zijn als Thibaut terug zou komen alsof er niets is gebeurd. Het probleem tussen hem en de bondscoach moet opgelost worden. (…) Ja, Thibaut is de beste Belgische doelman ter wereld. Maar misschien moeten we onszelf de vraag stellen: willen we deze groep opofferen voor één speler?”

Het interview van Castagne is uiteraard niet onopgemerkt gebleven. Op de persconferentie van de nationale ploeg kreeg hij er veel vragen over. “Om eerlijk te zijn, was het misschien niet slim om het nu over Thibaut te hebben in een interview. Dat was qua timing misschien niet slim, net voor twee belangrijke matchen die eraan komen. Thibaut blijft een belangrijke speler voor de groep. Hij moet nu aan zijn herstel werken. Daarna zien we wel weer. Zijn terugkeer zal niet alleen van de groep afhangen en ik kan ook niet voor de andere spelers spreken. Ik ben niet op mijn vingers getikt voor dit interview”, stelt Castagne. Hij heeft het er naar eigen zeggen al met Courtois over gehad. Over de inhoud van dat gesprek liet hij niks los.