Bom in België door interview Courtois over bondscoach Tedesco: 'Bedreiging'

heeft zich vanwege zijn blessure definitief afgemeld voor het EK in de komende zomer met België. Dat is echter niet het grootste nieuws waarover bij onze zuiderburen gesproken wordt, want in een groot interview met Sporza haalt de goalie ook ongenadig hard uit naar bondscoach Domenico Tedesco.

De goalie, die met een zware knieblessure kampt, was in het voorjaar van dit kalenderjaar heel teleurgesteld toen niet hij, maar Romelu Lukaku de aanvoerdersband kreeg toegewezen bij België. "Die match tegen Oostenrijk was overigens mijn 102e bij de Rode Duivels, met vooraf een huldiging voor mijn honderdste cap. Dat is een moment waarop je als federatie en coach een mooi gebaar kunt stellen naar een keeper die veel voor je land gedaan heeft”, zei Courtois bij de Belgische zender, die zag dat de aanvoerdersband naar Lukaku ging.

Lees ook: Chaos bij België: Courtois komt niet opdagen bij nationale ploeg

Artikel gaat verder onder video

“Tijdens die bewuste week was ik vanaf maandag aanwezig in Tubeke, als enige van de drie kapiteins. Toch heeft de bondscoach niet één keer met mij gesproken”, zei de keeper. “Of ja, één minuutje voor een training om te vragen hoe het ging in Madrid - da’s alles. Toen voelde ik al: hier is iets raars aan de hand. (…) Op de zaterdag van de match, een paar uur voor de aftrap, riep Tedesco Lukaku en mij bij zich. Toen hij zei dat Romelu kapitein was tegen Oostenrijk en ik op dinsdag tegen Estland, knapte er iets bij mij. Het ging niet meer. Het feit dat ik geen waardering meer voelde van de federatie en trainer deed bij mij iets ontploffen."

Tedesco gaf Courtois vervolgens na het duel alsnog uitleg over zijn keuze, maar na twintig minuten was het gesprek al ten einde. “De coach deed geen moeite om een oplossing te zoeken, maar zei simpelweg dat hij alles tegen de pers zou zeggen. Hij wilde mij onder druk zetten om niet weg te gaan en bedreigen. Dat kán gewoon niet, want het ging om een privégesprek. Dan is er een vertrouwensbreuk tussen de speler en de trainer."

De bondscoach gaf tekst en uitleg in de media over de rol, maar ook dat viel verkeerd bij Courtois. “Tedesco zegt dat hij eerlijk is, maar dat klopt niet. Het is gewoon een mooie geste om de pers achter zich te krijgen. Nogmaals: ik heb een fout gemaakt door te vertrekken, maar als coach moet je nog altijd proberen om een belangrijke speler bij jou te houden in plaats van een voorbeeld te willen stellen. Tedesco heeft een aanval willen lanceren naar mij, eentje die hij de dag ervoor aangekondigd had.”

In augustus kwam er een eerste lijmpoging vanuit de Belgische voetbalbond, maar met bondscoach Tedesco wordt dat nog ontzettend moeilijk, denkt Courtois. “Als er zoveel gebeurd is en je hebt een vertrouwensbreuk, kom je op een punt dat het moeilijk is om er nog uit te komen. Ik weet niet welke oplossing er kan zijn, want in een relatie moet je elkaar eerst vertrouwen."