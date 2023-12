Zorgen om Oranje na nieuws uit Madrid: 'Daar moet je écht niet aan denken'

Maarten Wijffels vreest dat het Nederlands elftal komende zomer één of meerdere sterkhouders zal moeten missen door blessureleed. De journalist van het Algemeen Dagblad wijst daarbij op het nieuws rond het Real Madrid-duo en , die de eindronde in Duitsland (zo goed als zeker) aan zich voorbij moeten laten gaan.

"Het is ook een beetje de week van de eerste grote spelers die het EK mislopen", zegt Wijffels in de AD Voetbalpodcast. "Je hebt Alaba, die zwaar geblesseerd is geraakt bij Real Madrid", vervolgt hij. De 31-jarige verdediger viel afgelopen zondag uit met een knieblessure in het thuisduel met Villarreal (4-1), uit onderzoek is gebleken dat hij kampt met een gescheurde voorste kruisband. Daaraan moet hij geopereerd worden, zijn EK-deelname komt daarmee serieus in gevaar. De Oostenrijkers zijn op 25 juni de derde en laatste tegenstander van Oranje in groep D.

Daar kwam een dag later het nieuws overheen dat Courtois het EK eveneens zal laten schieten. De 102-voudig Belgisch international keepte door een blessure dit seizoen nog geen minuut voor De Koninklijke, maar zelfs als hij daarvan tijdig hersteld is zal hij de eindronde aan zich voorbij laten gaan. Tegenover Belgische media spreekt de keeper van 'een gebrek aan waardering' dat hij ervaart onder bondscoach Domenico Tedesco, al spreekt hij tegen dat dat verband houdt met het tot aanvoerder benoemen van Kevin de Bruyne in het EK-kwalificatieduel met Estland. Ook zou Tedesco hebben gedreigd de inhoud van hun gesprekken openbaar te maken: "Dat had ik nog nooit meegemaakt, een trainer die ermee dreigde naar de pers te stappen."

Wijffels vreest dat ook Oranje door blessureleed gaat worden getroffen, vooral het drukke programma aan de andere kant van Het Kanaal baart de journalist zorgen. "Dan zit je toch te denken: wie is de eerste Nederlander die het toernooi moet gaan missen?", vraagt hij zich hardop af. "Laten we niet hopen, maar het geeft wel aan dat het gevaar in een klein hoekje zit", vervolgt Wijffels. "Zeker met de wedstrijden die er nu in Engeland aankomen, de kalender zit al overvol. En ik hoorde Peter Bosz zeggen dat hij soms maar een kwartier per dag traint, er zijn zoveel wedstrijden geweest, het is gewoon klaar. Laten we niet de goden verzoeken, maar hopen dat niet een van onze spelers in Engeland ineens door zijn hoeven zakt en een soort Alaba-blessure krijgt, daar moet je écht niet aan denken", besluit Wijffels.

Van de selectie die in november het EK-ticket veiligstelde, komen vijf spelers uit voor een Engelse club. Doelmannen Mark Flekken en Bart Verbruggen staan onder contract bij respectievelijk Brentford en Brighton & Hove Albion, terwijl verdediger Nathan Aké uitkomt voor Manchester City. Virgil van Dijk en Cody Gakpo staan onder contract bij Liverpool, hun teamgenoot Ryan Gravenberch zou ook een optie voor de eindronde kunnen zijn. Sven Botman (Newcastle United) en Micky van der Ven (Tottenham Hotspur) waren er vanwege blessures niet bij in november, maar lijken - mits ze heel blijven - eveneens kandidaten om mee te gaan naar Duitsland. Vijftienvoudig international Jurriën Timber (Arsenal) scheurde in augustus een kruisband, maar hij wordt volgens de laatste berichten 'in het voorjaar' weer terugverwacht.