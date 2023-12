Enorme dreun voor Rode Duivels: '102-voudig international laat EK in Duitsland schieten'

België dreigt het op het EK in Duitsland zonder de onbetwiste eerste doelman te moeten gaan stellen. De 31-jarige sluitpost zou zijn club Real Madrid hebben laten weten dat hij het eindtoernooi laat schieten om zich te focussen op het herstel van de blessure die hem al het hele seizoen aan de kant houdt.

Vanwege een gescheurde kruisband heeft de Belgische topkeeper dit seizoen nog geen minuut voor zowel zijn club als de nationale ploeg kunnen spelen. Volgens Spaanse media zou Courtois in april of mei zijn rentree kunnen maken, waardoor het EK (dat op 14 juli van start gaat) nog haalbaar zou zijn. RadioMarca meldt echter dat de keeper in Madrid zou willen blijven om aan zijn fitheid te werken met keeperstrainr Luis Llopis.

Een eventueel afhaken van Courtois voor de eindronde in Duitsland kan niet los worden gezien van de recente spanningen rond zijn persoon bij de Rode Duivels. Zo is al jaren bekend dat de doelman nauwelijks door een deur kan met collega-ster Kevin de Bruyne en liet hij in juni een EK-kwalificatieduel met Estland schieten uit woede over de manier waarop bondscoach Domenico Tedesco met het aanvoerderschap van de nationale ploeg omgaat.

Vervanger

België treft is bij de EK-loting van vorige week gekoppeld aan Slowakije en Roemenië in groep E. Net als bij het Nederlands elftal het geval is, wordt de vierde ploeg die de Belgen treffen pas bekend na de playoffs, waarin Israël, Bosnië-Herzegovina, Oekraïne en IJsland gaan strijden om het laatste ticket. Bij absentie van Courtois lijkt Tedesco een keuze te zullen gaan maken tussen Matz Sels (Racing Strasbourg) en Koen Casteels (VfL Wolfsburg), die de afgelopen maanden het doel verdedigden.