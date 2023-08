Real Madrid haalt duurste keeper aller tijden als vervanger van Thibaut Courtois

Real Madrid heeft Kepa Arrizabalaga gepresenteerd als tijdelijke vervanger van Thibaut Courtois. De Spaanse doelman wordt gehuurd van Chelsea. Met de komst van Kepa handelt Real Madrid razendsnel na de zware blessure die Courtois vorige week opliep.

Courtois scheurde vorige week een kruisband, waardoor hij een hele lange periode niet inzetbaar zal zijn voor de Koninklijke. Real Madrid ging direct op zoek naar een nieuwe doelman en werd aan David de Gea gelinkt, maar de keuze is uiteindelijk niet op hem gevallen. Kepa wordt voor een seizoen gehuurd van Chelsea, waardoor Real Madrid het probleem tijdelijk goed weten op te lossen. Er wordt geen optie tot koop opgenomen in de deal.

Artikel gaat verder onder video

Voor Kepa - die de duurste keeper aller tijden is wegens de torenhoge transfersom (tachtig miljoen euro) die Chelsea in 2018 voor hem betaalde - is het een kans om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. Chelsea haalde deze zomer doelman Robert Sánchez, waardoor de kans aanwezig was dat Kepa dit seizoen weer heel het jaar op de bank moest zitten in Londen. Nu kan hij zich in Spanje, waar hij het ooit zo goed deed voor Athletic Bilbao, opnieuw bewijzen.