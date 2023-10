Valentijn Driessen krijgt van Koeman antwoord op scheidsrechtersvraag: 'Ja, natuurlijk doe je dat'

Het Nederlands elftal krijgt maandagavond in Griekenland te maken met Spaanse arbiter Alejandro Hernández. Bondscoach Ronald Koeman heeft met zijn selectie al kort besproken wat ze kunnen verwachten van de ervaren scheidsrechter, die hij nog kent van zijn periode in Spanje.

Valentijn Driessen vroeg zich af of de aanstelling van Hernández is besproken met de Oranje-selectie. “Ja, natuurlijk. Je geeft altijd aan wie de scheidsrechter is en waar die vandaan komt. En spelers hebben waarschijnlijk ook ervaring met bepaalde scheidsrechters. Gustavo Poyet (de Griekse bondscoach, red.) spreekt ook Spaans, dus daarin heb ik geen voordeel.”

Artikel gaat verder onder video

Even daarvoor kwam ook ter sprake of de spelers van het Nederlands elftal soms wat meer een klootzak moeten zijn in het veld, door wat minder strikt met de spelregels om te gaan. “De Fransen gingen vrijdag een aantal keer heel slim liggen. Tijjani Reijnders deed er bij ons alles aan om op de been te blijven, ondanks drie á vier tackles”, begon Koeman.

“En daardoor verloor hij een keer de bal. Terwijl Reijnders sterk speelde. Ik heb in Spanje gespeeld. Dát gedrag zou ik niet aanbevelen, maar een beetje heb je soms wel nodig. Het gaat uiteindelijk namelijk om het resultaat”, zei de bondscoach over het bespelen van de scheidsrechter.