Van Hooijdonk sluit nabeschouwing af in het Engels om één speler te bewieroken

heeft het Nederlands elftal naar de overwinning op Griekenland geleid, zo zag Pierre van Hooijdonk. De aanvoerder maakte in de blessuretijd het winnende doelpunt (0-1) uit een strafschop, nadat Wout Weghorst in de eerste helft een penalty had gemist.

“Onze aanvoerder Van Dijk, er is regelmatig kritiek op hem geweest, hij zou in een mindere periode zitten, maar vanavond was hij leading by example”, zo sloot Van Hooijdonk de nabeschouwing van de NOS af, toen hij werd gevraagd naar zijn ‘laatste woorden’.

Aan het begin van de nabeschouwing reageerde Van Hooijdonk al op het interview dat Van Dijk na de wedstrijd gaf. Daarin beklaagde de verdediger zich over de staat van het veld. Van Hooijdonk begreep dat wel. “Je zag de polletjes op het veld. Dat is irritant. Buiten je aanname heb je dan nog een seconde extra nodig om te kijken of de bal echt goed voor je ligt. Dat is wel een belangrijke reden, maar je mag niet alles op het veld afschuiven.”

Rafael van der Vaart denkt dat er voor bondscoach Ronald Koeman redenen zijn om tevreden te zijn. “Ik denk dat Koeman heel tevreden is over de volwassenheid. Er stond veel druk op en Nederland was niet echt in vorm. Maar ze hebben heel makkelijk stand gehouden tegen een matig Griekenland. Net na de rust vond ik Oranje een periode goed spelen. Voor de neutrale toeschouwer was het niet om te smullen.”