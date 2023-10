Van Dijk zeer geïrriteerd in interview met Jeroen Stekelenburg: ‘Vreselijk, onvoorstelbaar dat dit mag’

heeft zich tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal in en tegen Griekenland (0-1 overwinning) geërgerd aan de slechte grasmat in de OPAP Arena in Athene.

De aanvoerder van Oranje, die in blessuretijd vanaf de strafschopstip het enige doelpunt van de avond maakte, stond na afloop voor de camera van de NOS. Verslaggever Jeroen Stekelenburg stelde dat Oranje ‘het vooral zichzelf moeilijk had gemaakt door kansen te missen’. “Heb je het veld gezien?”, repliceerde Van Dijk.

“Vreselijk. Het is onvoorstelbaar dat dit mag op dit niveau”, ging de verdediger geïrriteerd verder over het veld. Volgens Van Dijk had Oranje ook een beetje geluk nodig. “Uiteindelijk moet de al bal net goed vallen. Als de eerste penalty erin gaat (in de eerste helft gemist door Wout Weghorst, red.), is het een hele andere wedstrijd. Uiteindelijk slepen we de wedstrijd er wel uit. Dat is het allerbelangrijkste.”

Door de zege kan Oranje plaatsing voor het EK van volgend jaar nauwelijks meer mislopen, weet ook Van Dijk. “Uiteindelijk is het een hele mooie avond. De voldoening is heel groot. Er stond een enorme druk op deze wedstrijd, vooral na de wedstrijd tegen Frankrijk (1-2 verlies, red.) Je moet je weer goed voorbereiden voor een hele lastige wedstrijd. Dat maakt wel wat los bij de spelers", geeft de stopper toe.

Ook in de studio van de NOS kwam de slechte grasmat ter sprake. "Ja, het veld is een belangrijke speler in een wedstrijd", merkt analist Pierre van Hooijdonk op. "Je zag de polletjes op het veld. Dat is irritant. Buiten je aanname heb je dan nog een seconde extra nodig om te kijken of de bal echt goed voor je ligt. Dat is wel een belangrijke reden, maar je mag niet alles op het veld afschuiven."