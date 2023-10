Van Hooijdonk wijst ideale penaltynemer Oranje aan: 'Hij heeft de allerbeste trap'

Pierre van Hooijdonk vindt niet dat Wout Weghorst de strafschop had moeten nemen die Nederland kreeg in de eerste helft van de wedstrijd tegen Griekenland. Weghorst leverde een zwakke penalty af, die werd gekeerd door doelman Odysseas Vlachodimos.

Volg de wedstrijd tussen Griekenland en Nederland in ons liveverslag.

Artikel gaat verder onder video

Van Hooijdonk vindt Weghorst ‘geen specialist’. Dat blijkt ook uit zijn statistieken, want hij benutte maar 17 van zijn 29 penalty's. “Spitsen zijn hebberig en zullen altijd hun hand opsteken als er wordt gevraagd wie een penalty wil nemen. Ik vind degene met de beste trap van de selectie”, zegt Van Hooijdonk bij de NOS.

Wie dat dan is? “Dat vind ik Tijjani Reijnders. Dat was ook de gevaarlijkste man in de eerste helft. Zijn afstandsschoten leidden tot gevaar. Ook zijn loopacties en passes waren goed. Samen met Hartman deed hij het goed, een beetje zoals vrijdag tegen Frankrijk.” Rafael van der Vaart reageert: “Sneijder wilde ook geen penalty nemen, terwijl die ook de beste trap had.”

Na een overtreding van Konstantinos Koulierakis op Virgil van Dijk mocht Weghorst aanleggen voor een penalty. Volgens Van der Vaart was er echter geen sprake van een overtreding. “Dit vind ik dus geen penalty. De scheidsrechter doet eigenlijk alles fout. Want als je denkt dat het een overtreding is, dan moet je voordeel geven. Dan is het een goal.”