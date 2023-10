Van La Parra knuffelt Annemieke Zijerveld na doelpunt: 'Dat zie je niet vaak'

Aan tafel bij Studio Voetbal is zondagavond aandacht besteed aan de manier waarop de 0-2 van Almere City tegen FC Utrecht vierde. De aanvaller vloog na het maken van het doelpunt psycholoog Annemieke Zijerveld in de armen. Pierre van Hooijdonk heeft zoiets niet eerder gezien.

Na afloop verklaarde Van La Parra dat hij veel aan Zijerveld heeft te danken. "Zij is heel belangrijk geweest in waar ik op dit moment sta als speler. Zij heeft de kwaliteiten gezien die ik eigenlijk een beetje was vergeten. Zij heeft het vuur aangewakkerd en mij geholpen steeds meer in mezelf te geloven. Dat kwam eruit bij de 0-2. Daarom kwam ik gelijk naar haar toe. Ik vind dat zij daar een heel groot aandeel in heeft gehad. Daarom wilde ik dat met haar vieren."

Artikel gaat verder onder video

Heel gebruikelijk is het niet dat een psycholoog bij een wedstrijd op de bank zit. "Daar kiest Almere City heel bewust voor. Het idee is om te kijken hoe het tijdens de wedstrijd gaat. Dat monitort zij, hoe Alex Pastoor op zulke momenten met de spelers omgaat. Dat is heel interessant. Het is een nieuwe stap in begeleiding", aldus Jeroen Stekelenburg.

Van Hooijdonk vindt het mooi om te zien dat Van La Parra zich openlijk uitspreekt over de mentale begeleiding die hij krijgt. "We zien steeds vaker dat speler dat uit durven spreken, maar we hebben nog niet vaak gezien dat iemand in de armen springt van een dame die in de staf zit", zegt de oud-aanvaller.

Ron Jans is een groot voorstander van de opkomst van mentale begeleiding in voetbal. "Al is niet iedere speler daar ontvankelijk voor. Ik heb toevallig met Rajiv van La Parra gewerkt. Echt zo'n leuke gast is dat. Ik wil zo graag dat je mensen vooral laat zien wat ze goed kunnen en dat er daarna pas gekeken wordt naar wat beter kan en wat minder is. Mentale begeleiding moet nu eigenlijk in een staf nu zitten."