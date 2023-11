Van 't Schip drukt tijdens eerste training zijn stempel direct op Ajax

is positief over de start van John van ’t Schip als nieuwe trainer van Ajax. De middenvelder blikte dinsdagmiddag terug op de eerste training onder leiding van de nieuwe coach. “Het voelt als een nieuw begin en het geeft nieuwe energie. Dat kunnen we gebruiken."

"Hij hamerde veel op het teamgevoel en dat vind ik positief”, blikte Van den Boomen op de clubsite terug op de start van Van ’t Schip. “Het is veel gegaan over het presteren van het individu binnen het team. Daar moeten wij aan werken. De discipline die hij uitstraalde in de bespreking, dat is waar we naar op zoek zijn.”

Van den Boomen had al positieve woorden gehoord over de opvolger van Maurice Steijn. “Mijn neefje heeft met hem gewerkt bij PEC Zwolle en vertelde dat hij tactisch sterk is. Bij Griekenland heeft hij gewerkt met iemand waarmee ik speelde bij Toulouse FC, ook die geluiden zijn positief."

In balbezit moet het beter de komende tijd, vindt de middenvelder. “Mensen zien dat we veel tegendoelpunten krijgen en denken dat je dan moet hameren op de verdediging. Maar wij moeten Ajax terugkrijgen: lef tonen, vooruit spelen, als we de bal verliezen snel terug en linies kort op elkaar. Maar dan vooruit en niet achteruit, zoals we de laatste tijd best vaak hebben gespeeld.”

Van den Boomen: 'Positiviteit moet terugkomen in de groep' — AFC Ajax (@AFCAjax) October 31, 2023