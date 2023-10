Veelbesproken Benzema in vier minuten van held naar schlemiel in Saudi-Arabië

heeft in het competitieduel van zijn club Al-Ittihad bij Al-Taawun twee keer weten te scoren. De deze week veelbesproken Fransman deed dat echter een keer in eigen doel, waardoor zijn club slechts een punt overhield aan het duel in de Saudi Premier League.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin beschuldigde Benzema er eerder deze week van banden te onderhouden met het Moslimbroederschap, een organisatie die in een aantal landen (waaronder Saudi-Arabië, Rusland en Syrië) zelfs als 'terreurorganisatie' te boek staat. Mocht daarvoor bewijs gevonden worden, dan eist senator Valérie Boyer zelfs dat Benzema zowel zijn Ballon d'Or van 2022 als zijn Franse nationaliteit zou moeten worden afgepakt.

Vrijdag kwam Benzema via zijn advocaat Hugues Vigier met een reactie op de aantijgingen van Darmanin. "We overwegen een procedure te starten tegen deze minister", liet hij onder meer weten. "Deze link met het Moslimbroederschap is niet waar", bezwoer Vigier bovendien namens zijn cliënt. "Het is niet acceptabel dat mensen dit puur uit opportunisme verkondigen."

In het competitieduel van zijn Saudische werkgever hoopte Benzema bovendien zijn voeten te laten spreken. Daar leek hij in eerste instantie ook in te slagen toen hij na 22 minuten de score opende, al deed hij dat met het hoofd uit een voorzet van Igor Coronado. Amper vier minuten later sloeg hij echter opnieuw toe, maar nu aan de verkeerde kant. Een hoekschop van Al-Taawon belandde via Benzema in het doel van Al-Ittihad, waarna er niet meer gescoord zou worden waardoor beide ploegen genoegen moesten nemen met een punt.